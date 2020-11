Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL.















08h35 - Alemanha com mais 14.177 casos e 29 vítimas mortais





08h21 - República checa com 11.428 casos e 173 mortes





08h10 - Rússia com novo recorde diário. Mais 18.665 casos e 245 vítimas mortais





08h07 - Austrália sem qualquer casos entre a comunidade. Primeira vez dos últimos cinco meses





08h05 - Autorização da compra de Remdesivir publicada em Diário da República



A resolução do Governo português de comprar 100.000 frascos do medicamento Remdesivir, para o tratamento da covid-19, foi publicada hoje em Diário da República e permite gastos este ano até 20 milhões de euros.





08h00 - Brasil regista 407 mortes e 18.947 casos em 24 horas







Retomamos aqui o acompanhamento da situação no país e no mundo ao minuto.





Este sábado, no final de um longo Conselho de Ministros extraordinário, António Costa anunciou as medidas que serão aplicadas já a partir de 4 de novembro nos 121 concelhos do país que têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Nesses concelhos habita 70 por cento da população do país.











O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber o primeiro-ministro na segunda-feira de manhã e, ao longo do dia, os nove partidos com assento parlamentar, disse à Lusa fonte da Presidência da República.