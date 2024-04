Presidente da Assembleia da República acredita em pacto de regime para a Justiça

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente da Assembleia da República afirma ser essencial um pacto para a clarificação de casos na Justiça, mas com metodologia. José Pedro Aguiar-Branco, convidado da edição que assinalou os quatro anos do programa Geometria Variável, na Antena 1, referiu não acreditar que exista uma conduta premeditada, à esquerda ou à direita, para criar factos políticos por via da investigação criminal.