Covid-19. Incidência com novos recordes na Alemanha, avanço lento na vacinação

A incidência do novo coronavírus na Alemanha continua com novos picos diários desde o início deste mês e situa-se hoje em 444,3 novas infeções por cada 100.000 habitantes em sete dias, indicam dados do Instituto Robert Koch (RKI).