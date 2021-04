Covid-19. Índia bate recorde global de novos casos diários

A propagação sem precedentes do novo coronavírus na Índia está a ser atribuída, pelos especialistas, apor parte do Governo.

Antes do recorde atingido nas últimas 24 horas pela Índia, o número mais alto de novos casos diários pertencia aos Estados Unidos, que a 2 de janeiro contabilizaram 300.310 infeções.

A sobrelotação hospitalar é considerada uma consequência do agravamento da pandemia mas também uma causa, uma vez que, e estes acabam por ter de ficar em casa junto dos familiares, onde o risco de os contagiarem aumenta.Os hospitais já alertaram que não conseguem dar resposta à procura e alguns já disseram ter apenas mais algumas horas de fornecimento de oxigénio.Num hospital do Estado indiano de Maharashtra,devido a uma fuga.Maharashtra entrou, horas depois, num confinamento mais apertado, anunciando que qualquer viagem em veículos privados só é permitida em caso de emergência médica e que apenas funcionários públicos e da área da saúde podem usar os comboios.Já em Deli, o mais alto tribunal da cidade criticou publicamente o governo central pelo modo como está a gerir a crise de oxigénio., exigiram os juízes.

Só nos últimos quatro dias foram registados mais de um milhão de casos de Covid-19 na Índia.

Entre as vítimas mortais está o académico islâmico Maulana Wahiduddin Khan, a quem o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prestou homenagem no Twitter: “Vai ser lembrado pelo seu profundo conhecimento nos assuntos da teologia e espiritualidade”, escreveu.

Alguns dos mais relevantes políticos indianos já foram infetados pelo SARS-CoV-2, incluindo o ex-primeiro-ministro Manmohan Singh, que já tinha sido vacinado. Ashok Kumar Walia, antigo ministro de Deli, também foi contagiado e acabou por morrer esta semana., admitiu aoKiran Mazumdar Shaw, presidente de uma empresa indiana de cuidados de saúde. “A complacência levou a uma escassez imprevista de medicamentos, equipamentos médicos e camas de hospital”.

Grandes festivais e comícios políticos foram permitidos

Os especialistas consideram que o país relaxou demasiado cedo as medidas de contenção do vírus, depois de assumir erradamente que a pandemia estava a acalmar., e o próprio primeiro-ministro participou em comícios sobrelotados no âmbito das eleições locais.Por estas e outras razões, “a Covid-19 tornou-se uma crise de saúde pública na Índia, levando a um colapso do sistema de saúde”, lamentou aoKrutika Kuppalli, professora de infeciologia numa universidade norte-americana.Até agora, o país administrou 130 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 – o terceiro número mais elevado de doses, após os Estados Unidos e a China. No entanto, com uma população de 1,3 mil milhões de pessoas, isto significa queO Governo de Modi tinha já planeado inocular todos os adultos do país no próximo mês, mas o plano está a ser atrasado devido a uma quebra na produção de vacinas causada pela falta dos materiais necessários.Desde o início da pandemia na Índia,, segundo o Ministério da Saúde.