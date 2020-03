Covid-19. Irão abre valas comuns

As imagens publicadas pelo jornal norte-americanomostram duas valas, cada uma com cerca de 100 centímetros de comprimento, escavadas no cemitério de Behesht-eMasoumeh, a cerca de 130 quilómetros de Teerão.

Desde fevereiro que o Governo iraniano é acusado e mentir sobre a escala do novo coronavírus no país.



Iran builds mass graves amid #coronavirus outbreak; satellite images surface

https://t.co/IROAsulchu — The Tribune (@thetribunechd) March 13, 2020

, escreve oA construção das valas comuns iniciou-se a 21 de fevereiro, poucos dias depois de o país ter anunciados os primeiros casos e, disse um especialista da Maxar Technologies., afirma um cidadão do país ao jornal britânicoA 24 de fevereiro, altura em que as valas começaram a ser escavadas, um deputado de Qom acusou o Ministério da Saúde de mentir sobre a escala do vírus, afirmando que já havia 50 mortes no país, num momento em que o ministério alegava que apenas 12 pessoas haviam morrido por infeção do novo coronavírus em todo o país.