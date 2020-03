Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

Acompanhamos ao minuto a situação no país e no mundo no combate ao novo coronavírus.

09h14 – Países asiáticos protegem-se agora contra casos oriundos do exterior em inversão de papéis



China e outros países asiáticos lutam agora para impedir o ressurgir da epidemia do novo coronavírus, sujeitando a quarentena quem chega da Europa ou Estados Unidos, numa reviravolta desde que a doença surgiu na cidade chinesa de Wuhan.



À medida que a epidemia se está a estabilizar em grande parte da Ásia, após ter afetado sobretudo a China e, em menor dimensão, a Coreia do Sul e o Japão, países em outras partes do mundo lidam agora com a rápida propagação da doença.



A China, que até há algumas semanas não possuía equipamento de proteção suficiente para os seus funcionários de saúde, está agora a fazer donativos e a oferecer assistência a Itália, Irão ou Coreia do Sul.



A epidemia está longe de terminar na Ásia, e pode voltar a crescer, assim que forem levantadas as medidas de prevenção, mas o pânico que tomou conta da região alastrou-se agora ao Médio Oriente, Europa e continente americano.



A China registou hoje oito novos casos de infeção pelo Covid-19, o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro, mas três dos casos foram importados de Itália, Estados Unidos e Reino Unido.



O número caiu acentuadamente face há um mês, quando o número de novos casos ascendia aos milhares por dia. Nas últimas semanas, Pequim identificou quase 90 casos importados do exterior.







09h09 – Hong Kong regista quarta morte



Hong Kong registou a morte de uma quarta pessoa, vítima do surto de Covid-19. O homem de 80 anos morava no mesmo prédio que abriga um templo budista associado a um conjunto de mais de uma dúzia de casos do novo coronavírus.



Das três mortes anteriores, duas terão sido infetadas localmente.



Até ao momento, Hong Kong registou mais de uma centena de casos, sendo que 75 dos pacientes já receberam alta hospitalar.







09h07 – Gana e Gabão confirmam primeiros casos



O Gana e o Gabão confirmaram no final de quinta-feira os primeiros casos de coronavírus, elevando para dez o número de países da África subsaariana afetados pelo surto de Covid-19.



O Ministério da Saúde de Gana confirmou dois casos: duas pessoas que regressaram ao país vindos Turquia e da Noruega.







09h04 – Peru suspende voos da Europa e da Ásia



O Governo peruano anunciou a suspensão de voos provenientes da Europa e da Ásia "para reforçar as medidas para impedir a propagação do coronavírus" no país, que regista 22 pessoas infetadas.



O anúncio da Presidência do Conselho de Ministros, no entanto, ainda não especifica um prazo para a aplicação desta medida.



Esta é a segunda medida de prevenção anunciada esta quinta-feira pelo Governo peruano, depois de o Presidente, Martín Vizcarra, ter ordenado o cancelamento de todos os espetáculos públicos com mais de 300 pessoas e a suspensão das aulas do ensino técnico e superior.







09h01 – Ministério enviará orientações sobre avaliações do 2.º período às escolas



"Serão enviadas orientações sobre as avaliações do 2.º período e continuaremos a trabalhar para que todas as questões relacionadas com as tarefas administravas da escola possam acontecer, tudo o que tem a ver com procedimentos concursais, com as inscrições em exames", disse Tiago Brandão Rodrigues.



O governante falava aos jornalistas depois do Conselho de Ministros sobre a pandemia de Covid-19, em Lisboa, na qual acrescentou que hoje terá "uma reunião com as organizações dos diretores" das escolas, para discutir várias questões relacionadas com este surto do novo coronavírus, incluindo "a comunicação feita às famílias por parte das escolas sobre esta suspensão" das aulas.



Tiago Brandão Rodrigues explicou que esta comunicação deve ser "acompanhada por uma recomendação forte" para que sejam cumpridas as regras de higiene, distanciamento social e, sobretudo, da contenção da participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio".







08h59 – Presidente brasileiro diz que manifestações pró-Governo têm de ser repensadas



O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que as manifestações de domingo, a favor do Governo, "precisam ser repensadas", num discurso ao país sobre o surto do novo coronavírus, numa transmissão em cadeia nacional de rádio e televisão.



"Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março atendem aos interesses da nação. Balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes da nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos factos recentes, ser repensados. A nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservados", disse o mandatário na noite de quinta-feira.



"Há recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente", acrescentou o chefe de Estado.



Em causa estão as polémicas manifestações convocadas por movimentos de direita em defesa do Governo e contra o Congresso brasileiro, agendadas para próximo domingo, e que tinham sido apoiadas pelo próprio Jair Bolsonaro.







08h49 – Balanço mais recente



Existem neste momento mais de 134 mil casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Desse número, cerca de 68 mil pessoas já recuperaram.



Quase cinco mil pessoas morreram devido ao Covid-19, que já se espalhou por 125 países.







08h46 – Primeiro-ministro canadiano em isolamento depois de mulher testar positivo



A mulher de Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, testou positivo para o novo coronavírus.



Trudeau está atualmente em bom estado de saúde e não revela qualquer sintoma.



Sophie Gregoire Trudeau vai permanecer em isolamento, e o primeiro-ministro vai ficar 14 dias em quarentena voluntária.







08h41 - Argentina suspende voos da Europa, EUA, Coreia do Sul, Japão, China e Irão



O Governo argentino anunciou a suspensão por 30 dias dos voos provenientes da Europa e de outros países mais afetados pelo coronavírus como parte de medidas incluídas num decreto que amplia a emergência sanitária por um ano.



"Este decreto suspende por 30 dias os voos provenientes da Europa, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão, da China e do Irão", anunciou o Presidente Alberto Fernández.



No texto determina-se a suspensão inicialmente por 30 dias dos voos internacionais provenientes das zonas mais afetadas pela pandemia, mas indica-se que "suspensão temporária de voos" pode ser ampliada de acordo com a evolução da situação.



Outro capítulo de exceção é a repatriação de residentes na Argentina. As companhias aéreas poderão operar até segunda-feira. Depois desse período, apenas a companhia aérea estatal Aerolíneas Argentinas poderá repatriar residentes.



"Dentro dessa restrição, o decreto dispõe que serão implementadas medidas para facilitar o regresso desses países de residentes na Argentina", sublinhou Alberto Fernández.







08h37 - Ministro da Educação apela à serenidade e seriedade



As escolas estarão fechadas a partir da próxima segunda-feira. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, apelou à serenidade e ao positivismo face a este surto e referiu que vão ser dadas orientações às escolas.



O ministro fez questão de repetir várias vezes que, apesar do fecho das escolas, ninguém está de férias.



Suspensas estão atividades letivas, extracurriculares e desporto escolar.



Tiago Brandão Rodrigues relembrou que “os funcionários do Estado, da Administração Pública, não estão de férias, por isso, o que são interrompidas são as atividades letivas e não letivas nas nossas escolas. Aliás, como os nossos alunos também não estão de férias".



Garantiu ainda que, por enquanto, não está colocada em cima da mesa a hipótese de alteração da calendarização dos exames nacionais.

As escolas estarão fechadas a partir da próxima segunda-feira. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, apelou à serenidade e ao positivismo face a este surto e referiu que vão ser dadas orientações às escolas.O ministro fez questão de repetir várias vezes que, apesar do fecho das escolas, ninguém está de férias.Suspensas estão atividades letivas, extracurriculares e desporto escolar.Tiago Brandão Rodrigues relembrou que “os funcionários do Estado, da Administração Pública, não estão de férias, por isso, o que são interrompidas são as atividades letivas e não letivas nas nossas escolas. Aliás, como os nossos alunos também não estão de férias".Garantiu ainda que, por enquanto, não está colocada em cima da mesa a hipótese de alteração da calendarização dos exames nacionais.





08h34 - Governo aprova contratação de médicos aposentados



O Governo aprovou a contratação de médicos aposentados, sem sujeição aos limites de idade, e a suspensão dos limites de trabalho extraordinário para fazer face à pandemia da Covid-19.



As medidas servem para "garantir o estado de prontidão" do Serviço Nacional da Saúde (SNS), refere um comunicado do Conselho de Ministros realizado na quinta-feira e hoje divulgado.



“Como sabem, habitualmente, há um limite para aquilo que é o trabalho extraordinário máximo anual e o regime hoje aprovado suspende esse limite para os profissionais de saúde de forma a que os serviços possam ser assegurados", explicou Marta Temido.



O regime aprovado simplifica a contratação de trabalhadores para o SNS e para as entidades dependentes do Ministério da Saúde. A contratação de trabalhadores é aprovada por simples despacho da tutela, com faculdade da delegação, e possibilita a contratação de médicos aposentados sem sujeição aos limites de idade, “o que significa que podemos aproveitar todos os recursos disponíveis que nos possam ajudara enfrentar este surto", acrescentou.







08h26 - Governo declara estado de alerta



O ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde vão declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de Proteção Civil e as forças e serviços de segurança em prontidão", afirmou Mariana Vieira da Silva, ministra da presidência.



A ministra da Presidência admitiu que isto pode ser apenas o princípio, estando tudo em aberto para o caso da situação se agravar dramaticamente.



Com o estado de alerta, colocam-se as forças de segurança e de Proteção Civil em estado de "prontidão" - esta sexta-feira o MAI deverá explicar melhor o alcance desta medida -, mas a lei permite que se vá mais longe (estado de emergência ou mesmo estado de sítio, sendo que nestes casos terá de envolver o Presidente da República).



O Governo afirma, por outro lado, que não se prevê um orçamento retificativo para fazer face aos gastos suplementares - mas também não fecha a porta a que isso venha a acontecer.



Para já, a medida mais cara para o erário público custará 294 milhões (ao orçamento da Segurança Social, para pagar pais que fiquem em casa com os filhos agora sem aulas.

O ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde vão declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de Proteção Civil e as forças e serviços de segurança em prontidão", afirmou Mariana Vieira da Silva, ministra da presidência.A ministra da Presidência admitiu que isto pode ser apenas o princípio, estando tudo em aberto para o caso da situação se agravar dramaticamente.Com o estado de alerta, colocam-se as forças de segurança e de Proteção Civil em estado de "prontidão" - esta sexta-feira o MAI deverá explicar melhor o alcance desta medida -, mas a lei permite que se vá mais longe (estado de emergência ou mesmo estado de sítio, sendo que nestes casos terá de envolver o Presidente da República).O Governo afirma, por outro lado, que não se prevê um orçamento retificativo para fazer face aos gastos suplementares - mas também não fecha a porta a que isso venha a acontecer.Para já, a medida mais cara para o erário público custará 294 milhões (ao orçamento da Segurança Social, para pagar pais que fiquem em casa com os filhos agora sem aulas.





08h20 - Pais que fiquem em casa com os filhos recebem 66% do salário



A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou as medidas para proteger os trabalhadores e as famílias. Entre elas, está a justificação das faltas dos pais que vão ter de ficar em casa a tomar conta dos filhos, até aos 12 anos, que tenham as atividades letivas e não letivas suspensas.



“Foi hoje aprovada uma garantia de que as faltas justificadas, as faltas dadas pelos pais, que tenham filhos e que estejam abrangidos por esta medida da suspensão das atividades letivas e não letivas, são consideradas justificadas", explicou a ministra.



Esta medida não estava prevista no Código do Trabalho, nem havia um enquadramento legal. Os pais impossibilitados de trabalhar quer no local de trabalho quer em casa, vão receber 66% do salário. Esta medida só se aplicará a um dos progenitores, independentemente de pertencerem ao setor público ou privado.



Dos 66%, metade vai ser assegurada pela Segurança Social e a outra metade pela entidade empregadora.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou as medidas para proteger os trabalhadores e as famílias. Entre elas, está a justificação das faltas dos pais que vão ter de ficar em casa a tomar conta dos filhos, até aos 12 anos, que tenham as atividades letivas e não letivas suspensas.“Foi hoje aprovada uma garantia de que as faltas justificadas, as faltas dadas pelos pais, que tenham filhos e que estejam abrangidos por esta medida da suspensão das atividades letivas e não letivas, são consideradas justificadas", explicou a ministra.Esta medida não estava prevista no Código do Trabalho, nem havia um enquadramento legal. Os pais impossibilitados de trabalhar quer no local de trabalho quer em casa, vão receber 66% do salário. Esta medida só se aplicará a um dos progenitores, independentemente de pertencerem ao setor público ou privado.Dos 66%, metade vai ser assegurada pela Segurança Social e a outra metade pela entidade empregadora.





08h09 - O Governo decidiu um conjunto de medidas devido à pandemia Covid-19, entre as quais a suspensão de aulas presenciais nas escolas de todos os graus de ensino, já a partir de segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro, numa declaração ao país.

Eis a lista das 30 medidas anunciadas:1. Regime excecional em matéria de recursos humanos, que contempla:(i) suspensão de limites de trabalho extraordinário;(ii) simplificação da contratação de trabalhadores;(iii) mobilidade de trabalhadores;(iv) contratação de médicos aposentados sem sujeição aos limites de idade.2. Regime de prevenção para profissionais do setor da saúde diretamente envolvidos no diagnóstico e resposta laboratorial especializada.3. Regime excecional para aquisição de serviços por parte de órgãos, organismos, serviços e entidades do Ministério da Saúde.4. Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação das incapacidades das pessoas com deficiência.5. Estabelecimentos de ensino (escolas, universidades, creches, ATL):- Suspensão de todas as atividades escolares (letivas e não letivas) presenciais, a partir de segunda-feira e pelo período de duas semanas.- Reavaliação a 09 de abril quanto ao 3.º período.6. Lares:Suspensão de visitas a lares em todo o território nacional.7. Restaurantes e bares:Redução da lotação máxima em 1/3.8. Discotecas e similares:Encerramento.9. Centros comerciais, supermercados, ginásios e serviços de atendimento ao público:Limitações de frequência para assegurar possibilidade de manter distanciamento social.10. Atribuição de faltas justificadas para os trabalhadores que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, por força da suspensão das atividades escolares presenciais (e não possam recorrer ao teletrabalho).Apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem antes referidos, no valor de 66% da remuneração-base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social).Apoio financeiro excecional aos trabalhadores independentes antes referidos, no valor de 1/3 da remuneração média.11. Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente e diferimento do pagamento de contribuições.12. Criação de um apoio extraordinário de formação profissional, no valor de 50% da remuneração do trabalhador até ao limite do salário mínimo nacional, acrescida do custo da formação, para as situações dos trabalhadores sem ocupação em atividades produtivas por períodos consideráveis.13. Garantia de proteção social dos formandos e formadores no decurso das ações de formação, bem como dos beneficiários ocupados em políticas ativas de emprego que se encontrem impedidos de frequentar ações de formação.14. Situação de isolamento profilático de 14 dias equiparado a doença para efeitos de medidas de proteção social. Valor do subsídio corresponde a 100% da remuneração e sem sujeição a período de espera.15. Atribuição de subsídio de doença não está sujeita a período de espera (de 3 e 10 dias).16. Linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas de 200 milhões de euros.17. Linha de crédito para microempresas do setor turístico no valor de 60 milhões de euros.18. 'Lay off' simplificado: Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em situação de crise empresarial, no valor de 2/3 da remuneração, assegurando a Segurança Social o pagamento de 70% desse valor, sendo o remanescente suportado pela entidade empregadora.Bolsa de formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional.Promoção, no âmbito contributivo, de um regime excecional e temporário de isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social durante o período de 'lay off' por parte de entidades empregadoras.19. Medidas de aceleração de pagamentos às empresas pela administração pública.20. PT 2020:(i) Pagamento de incentivos no prazo de 30 dias;(ii) Prorrogação do prazo de reembolso de créditos concedidos no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional ou do PT 2020;(iii) Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados;21. Incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de normalização da atividade (até um salário mínimo por trabalhador).22. Reforço da capacidade de resposta do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e do Turismo de Portugal na assistência ao impacto causado pela Covid-19.23. Prorrogação de prazos de pagamentos de impostos e outras obrigações declarativas.24. Ministério da Administração Interna e Ministério da Saúde vão declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.25. Aplicação de um regime excecional de dispensa de serviço para os bombeiros voluntários chamados a reforçar o socorro no âmbito da Covid-19.26. Criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção individual para a emergência médica, destinados a corpos de bombeiros.27. Proibição do desembarque de passageiros de navios cruzeiros.28. Regime excecional de suspensão de prazos, justo impedimento, justificação de faltas e adiamento de diligências.29. Regime excecional de contratação pública, autorização de despesa e autorização administrativa para resposta à epidemia SARS-CoV-2.30. Atendibilidade de documentos expirados apresentados perante autoridades públicas.