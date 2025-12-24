IPMA coloca 11 distritos de Portugal continental em aviso amarelo por tempo frio

Segundo informação do IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo entre as 00h00 de dia 26 de dezembro até às 06h00 de dia 27 de dezembro, por "persistência de valores baixos da temperatura mínima".



A exceção são as localidades junto ao litoral, nos distritos em que essa condição é aplicável.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou na terça-feira para os cuidados a ter por causa do frio, lembrando que a descida das temperaturas aumenta o risco de agravamento de doenças crónicas e pedindo à população que se proteja.



A DGS recomenda que os cidadãos evitem mudanças bruscas de temperatura, se vistam por camadas, ajustando a roupa ao ambiente, protejam as extremidades com gorro, luvas e meias quentes e usem calçado antiderrapante para evitar quedas.