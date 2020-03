Covid-19. Isolamento domiciliário faz disparar queixas por violência doméstica

, quando tinha já sido imposta a quarentena obrigatória. De acordo com ativistas, foram 162 as denúncias registadas pelas autoridades da região, quando no período homólogo tinham sido 47.“A epidemia tem um enorme impacto na violência doméstica”, considerou Wan Fei, ex-polícia e fundador de uma campanha de solidariedade pelas vítimas. explicou , citado peloTambém no Brasil se tem registado um aumento de pedidos de ajuda. “Pensamos que tenha havido uma subida de 40 ou 50 por cento, sendo que já antes havia uma elevada procura”, elucidou Adriana Mello, juíza do Rio de Janeiro especialista no tema da violência doméstica. “Precisamos de manter a calma de modo a conseguir atacar esta dificuldade que agora enfrentamos”.

Na semana passada, Espanha registou a primeira vítima mortal por violência doméstica desde que o país ordenou a quarentena, cinco dias antes: uma mulher que foi assassinada pelo marido em Valência.

O governo regional da Catalunha avançou que. No Chipre, o aumento foi de 30 por cento nos dias após ter sido confirmado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus e a população ter começado a permanecer mais tempo em casa.Já em Itália, os ativistas têm notado uma diminuição do número de denúncias por chamada telefónica mas, por outro lado, um aumento do número de queixas via mensagem de texto ou, alertou Lella Palladino, presidente da rede italiana de abrigos para mulheres.

Em Portugal

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) já alertou para a possibilidade de, durante o período de isolamento devido à Covid-19, aumentar a violência doméstica. Por essa razão, a associação lançou uma nova campanha.





“Em tempos em que a contenção e isolamento sociais são imperativos, a APAV alerta para o possível aumento da violência doméstica, do cibercrime e de crimes contra o património”, avisou, pedindo às vítimas que prestem atenção aos sinais e que não fiquem em silêncio.

O Governo português anunciou, na semana passada, um aumento do número de camas disponíveis em abrigos para acolher vítimas de violência doméstica, assim como a criação de um endereço de(violência.covid@cig.gov.pt) específico para a receção de denúncias durante a pandemia.Existe ainda a hipótese de as vítimase, portanto, não aparecerá nas faturas telefónicas.O decreto do Governo português que especifica as medidas do estado de emergência devido à pandemia esclarece queou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco”.

Números podem ser ainda maiores

Os ativistas acreditam que os números da violência doméstica a nível global podem ser ainda maiores do que aqueles de que há registo, uma vez que muitas vítimas não denunciam o abuso de que são alvo.O aumento da violência doméstica no período de quarentena devido ao novo coronavírus poderá dever-se, em grande parte, ao facto de os agressores ficarem em isolamento com as vítimas, passando mais tempo juntos. Além disso,“Acontece em todas as situações de crise”, argumentou Marcy Hersh, da organização global de defesa dos direitos das mulheres Women Deliver. “Preocupa-nos que, nesta fase de aumento da violência, haja mais dificuldade por parte das mulheres em aceder aos serviços de apoio. É um verdadeiro desafio”, declarou aoO novo coronavírus já chegou a mais de duas centenas de países. Existem, até ao momento, quase 600 mil pessoas infetadas, das quais 133 mil recuperaram e 27 mil não sobreviveram à doença.