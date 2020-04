Covid-19. Modelo prevê que o Reino Unido será o país com mais mortes em todo o mundo

O cenário agora previsto é de que no Reino Unido vão morrer 66.314 pessoas até ao início de agosto.





Um valor acima daquele que o Governo britânico tinha como estimativa, fornecido pelo Imperial College de Londres. Nesse estudo, as estimativas são que com as medidas de distanciamento social o Reino Unido irá ter entre 20 a 30 mil vítimas mortais. Para Portugal, este modelo da Universidade de Seattle aponta para 471 vítimas mortais até 4 de agosto Um trabalho que tem sido no entanto criticado por vários cientistas britânicos uma vez que está a fazer previsões com base nos resultados de outros países que já estão mais à frente no tempo da epidemia.





Sugere também que o Reino Unido terá dificuldades em conseguir dar resposta a todas as pessoas com necessidade de cuidados intensivos. O pico será no dia 17 de abril, com a necessidade de 24.544 camas nos cuidados intensivos. Muito acima das 799 que estarão disponíveis. Já este modelo da Universidade de Seattle coloca o número de vítimas mortais no país no dobro, acima dos 60 mil.Sugere também que o





No total de hospitalizações, no pico, serão necessárias 102.794 camas.





Estes dados são ainda mais impressionanente quando olhamos para o que o modelo prevê para os Estados Unidos.





O valor estimado de vítimas mortais é inferior ao do Reino Unido. Este modelo aponta que nos Estados Unidos vão morrer, até 4 de agosto, 60.415 pessoas.

Neste caso, o pico de recursos necessários será atingido a 11 de abril, daqui a dois dias. Neste caso,





É preciso ter em atenção que as projeções epidemiológicas são sempre complicadas de se fazer e estão em constante evolução ao longo do tempo.





Como explica o Dr. Simon Gubbins, em conversa com a CNN, "os resultados de qualquer modelo não devem ser tratados como previsões do que vai acontecer mas antes cenários plausíveis, baseados nos conhecimentos do momento".





Podem e devem ser utilizados, diz este especialista, pelos políticos para tomarem decisões informadas.