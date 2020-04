Acompanhamos aqui, ao minuto, os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Mais atualizações





Às 0h00 começou a operação Páscoa em Casa, com medidas ainda mais restritivas. Os cidadãos não podem sair do concelho onde residem.



Aeroportos encerrados

Dia de decisão sobre as escolas

O quadro da pandemia em Portugal

O novo coronavírus, na origem da pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 82 mil. Foram dadas como curadas 260 mil pessoas.



Já estão em vigor as restrições à circulação impostas para o período da Páscoa.Desde a meia-noite e até à próxima segunda-feira, só é possível sair do concelho de residência por motivo de trabalho ou de saúde. Quem vai trabalhar precisa de ter um documento que o comprove.Estas medidas impostas pelo Governo pretendem restringir os contactos sociais em contexto de pandemia.Na área metropolitana do Porto, a Operação Páscoa tem dois pontos de controlo fixos: um está montado à entrada da Ponte da Arrábida, no sentido norte-sul; o outro fica junto à Ponte do Freixo, também no sentido norte-sul.Além destes dois pontos, a fiscalização dos veículos também está a ser feita noutros locais.Na capital, as principais saídas estiveram muito condicionadas ao final do dia de quarta-feira, em ambos os sentidos.Milhares de automobilistas fizeram fila nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril.Acabaram por ser paradas nas diversas operações montadas pela PSP e pela GNR.Todos os aeroportos do país estão encerrados. Também desde a meia-noite estão proibidos os voos comerciais de passageiros. As únicas exceções são aterragens de emergência, voos humanitários ou de repatriamento.A proibição está em vigor até às 24h00 de dia 13 de abril, abrangendo o período da páscoa.A medida restritiva insere-se no que foi decretado para o estado de emergência, prolongado até 17 de abril.O Governo anuncia esta quinta-feira a sua decisão sobre as atividades letivas presenciais no terceiro período, após ter auscultado, ao longo de dois dias, especialistas, representantes da comunidade escolar, partidos, sindicatos e os órgãos consultivos do Ministério da Educação.Todos os estabelecimentos de ensino, desde creches a universidades e institutos politécnicos, estão de portas fechadas desde 16 de março, numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.A medida foi agora reavaliada e o Executivo de António Costa prepara-se para revelar se vai manter a suspensão das aulas durante o terceiro período que, para a maioria dos alunos do ensino básico e secundário, começaria na próxima segunda-feira.E declarações à agência Lusa, a presidente do Conselho Nacional de Educação, que esteve na terceira reunião sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, adiantou que as aulas do último período vão arrancar ainda à distância. Considerou mesmo pouco viável o retorno às escolas em maio.Essa possibilidade tinha sido levantada pelo primeiro-ministro, António Costa, que na sexta-feira apontou o dia 04 de maio como a data limite para um recomeço das aulas presenciais que assegure o cumprimento com normalidade do calendário escolar, designadamente no ensino secundário.O número de vítimas mortais da Covid-19 em território português voltou na quarta-feira a aumentar.De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, morreram mais 35 pessoas. Desde o início da epidemia, perderam a vida 380.Estão confirmados 13.141 casos de infeção, mais 699 do que no dia anterior. Há 1211 pessoas internadas - 245 estão nos cuidados intensivos.A Região Autónoma dos Açores registou a primeira morte por Covid-19. Trata-de de um homem que se encontrava internado e que terá sido infetado por profissionais de saúde.A Autoridade de Saúde Regional adiantou que o doente tinha "cerca de 90 anos" e "morbilidades associadas".Na última conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde afirmou que ainda não é possível estimar se o pico da infeção já passou, mas admitiu que os dados mostram uma estabilização.Graça Freitas apela à cautela cautela na análise da curva de infeções.