Bancadas a ferver na vitória do Benfica sobre o Sp. Braga

O Benfica venceu o Sporting de Braga por 3-1 no estádio da Luz, mas teve de ultrapassar o golo inicial dos visitantes e a intensa contestação proveniente das bancadas.

Depois do golo com que o Sporting de Braga, por intermédio de Ricardo Horta, se adiantou no marcador, aos 28 minutos, uma enorme vaia tomou conta das bancadas e inúmeras tochas foram arremessadas para o relvado, obrigando à interrupção da partida durante cerca de quatro minutos.





Depois destes momentos de tensão, o jogo prosseguiu e, já na segunda parte, os golos de Marcos Leonardo (2) e Neres viraram o resultado a favor dos anfitriões neste jogo da 31.ª jornada, que assim se mantêm em perseguição do Sporting, que joga este domingo no Dragão, frente ao FC Porto.





As águias seguem com 76 pontos, menos quatro do que os leões (80), enquanto os arsenalistas, que terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Victor Gómez (89 minutos), mantêm-se na quarta posição, com os mesmos 62 pontos que os dragões.