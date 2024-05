Ana Jorge nega ter retirado benefício próprio na Santa Casa da Misericórdia

(em atualização)Em entrevista à RTP, na terça-feira, a ministra do Trabalho e de Segurança Social acusou a Mesa e a provedora da Santa Casa de se terem beneficiado “a si próprios, em detrimento “de todas as pessoas que estão na operação”, muitas delas a receber perto do salário mínimo.Em declarações à Rádio Renascença, esta quarta-feira, Ana Jorge negou, de forma categórica, as acusações da ministra.

Lembrando que 2023 “foi um ano muito duro”, a provedora exonerada garante que fez tudo para que “a Santa Casa continuasse a ser a Santa Casa, a bem das pessoas que tem apoiado”.

Ana Jorge explica que foi um período de “grandes reorganizações internas”, em que a preocupação foi “encontrar soluções para os trabalhadores, melhorando principalmente aqueles que têm ordenados mais baixos”.





"Conseguimos manter toda a atividade, fizemos grandes reorganizações internas. Portanto, terei oportunidade, de hoje a oito dias, de explicar e de levar dados e informação detalhada sobre tudo aquilo que a Mesa da Santa Casa fez", declarou.



A ministra do Trabalho declarou que a exoneração da Mesa da SCML se deveu a “razões absolutamente de gestão” e à ausência de um plano de reestruturação, rejeitando assim as acusações de “saneamento político”.

"Total inação"



“[A provedora] não fez nada (…). Nem me passava pela cabeça que ela não tivesse um plano de restruturação financeira, que não tivesse nenhum dado sobre execução orçamental do primeiro trimestre, que não tivesse feito nada”, revelou a ministra à RTP.





A exoneração da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi anunciada pelo Governo a semana passada. O Executivo justificou a decisão por a equipa "se ter revelado incapaz de enfrentar os graves problemas financeiros e operacionais da instituição".





Antigos responsáveis da SCML, como o ex-secretário de Estado da Internacionalização Eurico Brilhante Dias e o ex-provedor Edmundo Martinho, começaram, esta quarta-feira, a ser ouvidos no Parlamento.



As audições foram requeridas pela Iniciativa Liberal e pelo Chega para discutir a situação financeira da instituição e sobre o negócio da internacionalização dos jogos sociais, na sequência da exoneração da provedora da SCML.