Ana Jorge rejeita acusações da ministra que tutela a Santa Casa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, acusa a Mesa da Santa Casa de ter realizado aumentos de salários, que decorreram da atualização dos vencimentos dos gestores públicos na sequência do Orçamento do Estado.



A ministra acusa ainda a provedora exonerada, Ana Jorge, de falta de capacidade para resolver os problemas financeiros da instituição e de nada ter feito para inverter o cenário de instabilidade.