"Não fez nada". Ministra do Trabalho acusa provedora da Santa Casa de "total inação"

Questionada sobre o despacho do Governo onde são referidas “atuações gravemente negligentes” na Santa Casa que levaram à exoneração, a ministra garantiu que não se tratou de um “saneamento político”, mas sim de uma demissão “por razões absolutamente de gestão”.



“Não teve nada a ver com o perfil da senhora provedora, que eu muito prezo (…), mas sim com a convicção que o gabinete e o Governo foram formando de que ela não tinha capacidade e não possuía as qualidades necessárias”, explicou.



Maria do Rosário Ramalho declarou que, quando o Governo tomou posse, encontrou na Santa Casa uma “situação muito difícil” que não constava na pasta de transição.





“A senhora provedora foi imediatamente chamada. A conversa que tivemos (…) não evidenciou nenhum sentido de urgência relativamente à situação que se vivia”.



Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, “não havia um plano de restruturação” e houve uma “total inação”.



“[A provedora] não fez nada (…). Nem me passava pela cabeça que ela não tivesse um plano de restruturação financeira, que não tivesse nenhum dado sobre execução orçamental do primeiro trimestre, que não tivesse feito nada”, revelou à RTP.



"Beneficiaram-se a si próprios"



A ministra acusou ainda a Mesa e a provedora de se terem beneficiado “a si próprios” e àqueles que gerem a Santa Casa. “Não beneficiaram de todo as pessoas que estão na operação”, muitas delas a receber perto do salário mínimo, argumentou.



Maria do Rosário Ramalho disse ainda ter estranhado que a provedora fale em calúnias e má-fé, já que, na reunião que tiveram previamente, Ana Jorge lhe transmitiu que o seu lugar estava “à disposição”.





Segundo a ministra do Trabalho, houve ainda “falhas de comunicação” com a provedora e a restante direção da Santa Casa, que nunca responderam ao conjunto “muito básico” de perguntas colocadas pelo Governo.



Por estas razões, a governante disse ter perdido “absolutamente” a confiança na provedora e revelou que ofereceu a Ana Jorge e à restante mesa a possibilidade de se demitirem, mas tal não aconteceu, pelo que foi necessária a exoneração.





Questionada sobre por que razão mantém a provedora em funções, a ministra respondeu que é “uma obrigação de qualquer pessoa que exerce funções públicas (…) manter-se em gestão corrente até ser efetivamente substituído”.