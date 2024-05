Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Mariana Mortágua, líder bloquista, considera que a saída de Ana Jorge do cargo de provedora não resolve os problemas da instituição. Este é mais um exemplo de troca de lugares entre partidos, refere.



Mariana Mortágua revela também que o partido vai acompanhar todas as iniciativas que visem ouvir os intervenientes na gestão da Santa Casa nos últimos anos. É o caso do requerimento da Iniciativa Liberal que vai esta quinta-feira a votação no Parlamento.