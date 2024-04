Ana Jorge de saída. Governo exonera mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(em atualização)





"Infelizmente, esta decisão tornou-se inevitável por a Mesa, agora cessante, se ter revelado incapaz de enfrentar os graves problemas financeiros e operacionais da instituição, o que poderá a curto prazo comprometer a fundamental tarefa de ação social que lhe compete", esclarece o executivo em comunicado.







Com esta decisão, cai toda a administração da Santa Casa, incluindo a provedora Ana Jorge. A antiga ministra da Saúde tomou posse há praticamente um ano, herdando a gestão de uma instituição que atravessa uma grave crise financeira e precisa de injeções de dinheiro por parte do Estado.





Ana Jorge tomou posse como provedora a 2 de maio de 2023. Só este ano, estava prevista uma injeção de capital por parte do Estado de cerca de 40 milhões de euros.







No comunicado, o Governo destaca que a administração cessante "não tomou as medidas adequadas que se impunham" quando, em junho do ano passado, perante a "iminente rutura de tesouraria".







A admninistração não foi capaz de "inverter rapidamente a situação financeira de extrema gravidade e os riscos de insustentabilidade" da Santa Casa, adianta ainda o executivo.







De acordo com o jornal, a nova ministra que tutela a Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, esteve reunida com Ana Jorge e salientou a urgência de uma avaliação da saúde financeira da Santa Casa.





Na reunião entre a ministra e Ana Jorge, que ocorreu a 12 de abril, o Governo exigiu a apresentação de um plano de reestruturação para a instituição em duas semanas, com a provedora a indicar desde logo que o prazo não seria cumprido.







Os investimentos no estrangeiro, sobretudo no Brasil, foram apontados pela nova gestão como "desastrosos", os gestores foram destituídos compulsivamente e foi feita uma denúncia à justiça com base em resultados preliminares de uma auditoria forense.



A forma como a provedora conduziu o processo tem sido criticada, tendo provocado problemas adicionais, legais e judiciais, em Portugal e também no Brasil.