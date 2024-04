Provedora da Santa Casa de Lisboa tem duas semanas para apresentar plano de reestruturação

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A nova ministra que tutela a Segurança Social esteve reunida com Ana Jorge, e salientou a urgência de uma avaliação da saúde financeira da Santa Casa.



No entanto, a provedora já fez saber, que não vai conseguir cumprir este prazo dado pelo Governo.



O relatório de contas do ano passado ainda não foi divulgado publicamente, mas deve apresentar lucros de 10 milhões de euros.



No entanto, para este resultado positivo, foi determinante a transferência de 30 milhões, feita para a Santa Casa, a meio de 2023, pelo Instituto de Segurança Social.