AIMA notifica migrantes de pagamentos de taxas cinco vezes superiores ao esperado

Este cidadão argentino, à espera de autorização para permanecer em portugal, entende que o objetivo da AIMA é despachar os processos e extinguir os pedidos dos migrantes que não têm como pagar. Um cidadão argentino, que prefere não revelar a identidade, disse à Antena 1 que esperava uma resposta das autoridades portuguesas desde janeiro do ano passado.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo enviou por e-mail notificações com vista a acelerar a regularização destas pessoas.Mas os utentes queixam-se de que foram apanhados desprevenidos com taxas superiores ao esperado e com um prazo muito curto para fazerem os pagamentos.