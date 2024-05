Dois polícias feridos em esquadra de Paris

O incidente ocorreu, na quinta-feira à noite, no interior da esquadra, disse uma fonte policial, acrescentando que um dos polícias corria risco de vida. Esta informação foi posteriormente confirmada pelo Ministério Público de Paris, contactado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, deslocou-se ao local e disse à imprensa que o agressor tinha sido detido num edifício, no sul da capital francesa, por um "ataque muito violento a uma mulher" com um "cortador de caixas".

A polícia deteve o indivíduo e "foi durante a detenção que arrancou a arma" a um agente e "feriu gravemente" dois polícias, indicou.

Os agentes foram imediatamente levados para o hospital, tal como o agressor, que também foi ferido gravemente por um disparo de resposta, disse Nuñez.

O Ministério Público de Paris avançou à AFP terem sido abertos três inquéritos: por "tentativa de homicídio da mulher", por "tentativa de homicídio de pessoas com autoridade pública" e um terceiro, confiado à "força policial" por "violência deliberada com armas por uma pessoa com autoridade pública".

Este último tipo de inquérito é sempre efetuado quando um agente da polícia usa a sua arma.

O Ministério Público acrescentou que o suspeito, "ferido no peito, foi transportado para o hospital", mas não estava em perigo.

Os tiroteios nas instalações de uma esquadra de polícia são extremamente raros em França.