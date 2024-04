Villas-Boas presidente: "Hoje, o FC Porto está livre de novo"

No seu discurso de vitória, proferido perto da uma da madrugada, ainda antes de conhecidos os resultados definitivos das eleições no FC Porto, André Villas-Boas afirmou-se orgulhoso pelo cargo que lhe é conferido, multiplicou-se em agradecimentos aos apoiantes, elogiou o legado do presidente cessante, Pinto da Costa, e deixou uma frase forte: "Hoje, o FC Porto está livre de novo" .



O novo homem do leme da nau portista endereçou rasgados elogios a Pinto da Costa, promovendo entre os presentes na sua sede de candidatura repetidas ondas de aplauso ao presidente cessante.



“Neste momento histórico para o FC Porto e para o futebol português, quero deixar uma palavra às restantes candidaturas, em especial à de Jorge Nuno Pinto da Costa. O meu agradecimento por tudo que ele deu, pela vida que deu, e a garantia de que esta é e sempre será a sua casa”, salientou.



No entanto, Villas-Boas frisou também que será necessário manter a coragem “para recuperar de novo lugar que é do FC Porto por destino”, precisando: “Somos o bastião da região norte, somos o FC Porto, o melhor clube de Portugal”.







Ao encabeçar um projeto que rotulou de “salvamento”, Villas-Boas deu conta de “um trabalho árduo” pela frente “numa casa que tem de ser arrumada e estruturada”. Mas deixou para mais tarde indicações sobre como vai lidar com os assuntos imediatos de gestão, começando pelo treinador, Sérgio Conceição, que esta semana renovou contrato como líder da equipa principal de futebol, que este domingo defronta em casa o Sporting, líder da I Liga.

Minutos antes do discurso de aclamação, o novo presidente dos dragões havia feito uma aparição muito efusiva junto dos apoiantes concentrados na sua sede de candidatura, envergando uma camisola do FC Porto, mas sem produzir declarações.

(Foto: Lusa)





Em representação do presidente cessante, que deixou o estádio do Dragão a meio da noite sem prestar declarações, o vice-presidente do FC Porto Vítor Baía admitiu a derrota da lista de que faz parte e felicitou André Villas-Boas pelo sucesso nas eleições.

Depois, o canal da candidatura de Pinto da Costa no X publicou um comunicado, não assinado, que elogia o legado do presidente cessante e deseja felicidades ao "ciclo que se segue", sem fazer referência direta ao vencedor da noite eleitoral.

Ex-treinador do FC Porto, André Villas-Boas, de 46 anos, é elevado à presidência do FC Porto no ato eleitoral mais participado de sempre, com 26.874 votantes.



A eleição implica o fim da longa liderança presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que comandou o FC Porto ao longo de 42 anos, desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, no dirigente com mais títulos e maior longevidade do futebol mundial.





Às eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 apresentaram-se três listas: a Lista A, de Pinto da Costa, a Lista B, de André Villas-Boas, e a Lista C, liderada por Nuno Lobo.