Eleições FC Porto. Maior recorde nas eleições do clube

É o maior recorde nas eleições do Futebol Clube do Porto. Já votaram mais de 26 mil adeptos. A votação deveria terminar às 20h00 mas ainda há filas junto ao Estádio do Dragão.

Ainda há muitos adeptos que aguardam para votar e quem está nas filas ainda vai poder depositar o voto apesar da hora limite já ter sido ultrapassada.



Foi já superado já largamente o recorde de votos da história dos portistas que remontava a 1998. Jorge Nuno Pinto da Costa há 42 anos à frente do clube enfrenta desta vez André Villas-Boas e Nuno Lobo.



São por isso as eleições mais disputadas e mais participadas na história do clube.



Os resultados só devem ser conhecidos depois da meia noite. São esperados 30 mil votantes nas 44 mesas instaladas no Estádio do Dragão



A PSP montou desde manhã uma forte operação de segurança nestas eleições em que não se verificaram incidentes.