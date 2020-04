Covid-19 na China. Câmaras de vigilância apontadas às portas de quem está em quarentena

Quando chegou à sua casa em Pequim, depois de uma viagem ao sul da China, Ian Lahiffe deparou-se com técnicos que instalavam, junto à porta do seu apartamento, uma câmara de videovigilância. Lahiffe, de nacionalidade irlandesa, contou à CNN que nesse dia iria dar início à quarentena obrigatória imposta pelo Governo chinês devido à viagem que realizou com a família., declarou Lahiffe à CNN. “Parece-me um massivo apoderamento de informação. E não sei até que ponto isso é legal”.Este não é o único relato de cidadãos que viram câmaras a serem instaladas junto às suas portas de casa. De acordo com testemunhos a órgãos de comunicação social e publicações em redes sociais,para quem fosse obrigado a cumprir quarentena.Alguns autarcas locais admitiram estar a avançar com este sistema. Responsáveis da cidade de Nanjing explicaram que os habitantes em quarentena estavam a ser monitorizados 24 horas por dia e que

População na China já lida há muito com a videovigilância

Atualmente não existe uma lei específica na China que regule o uso de câmaras de vigilância, mas estes dispositivos são já parte do dia a dia da vida pública nesse país asiático. São normalmente encontradas em passadeiras, à entrada de centros comerciais, em restaurantes, escolas ou transportes públicos.Mais de 20 milhões destas câmaras foram instaladas por toda a China em 2017, de acordo com a estação de televisão pública chinesa CCTV. Outras fontes sugerem, porém, que o número terá sido muito superior.

Segundo a empresa de tecnologia britânica Comparitech, é na China que se encontram oito das dez cidades mais vigiadas do mundo, com base no número de câmaras por cada mil pessoas.

O professor académico e perito no tema da privacidade Jason Lau explicou à CNN que, na China, a maioria da população já está habituada, desde muito antes do aparecimento do novo coronavírus, a viver na presença de sistemas de vigilância., argumentou. “Se acreditarem que as medidas as vão manter a si próprias e à comunidade em segurança e que são do melhor interesse do público, não vão preocupar-se muito com a existência das mesmas”.

Câmaras instaladas no interior das casas

Na China há ainda quem tenha denunciado casos de instalação de câmaras de vigilância dentro das suas próprias habitações. William Zhou, funcionário público, regressou a casa na cidade de Changzhou depois de ter ido visitar a sua cidade natal no fim de fevereiro.De acordo com o relato de Zhou à CNN,Dois dias depois de Zhou ter apresentado queixa ao presidente da Câmara e ao centro local de controlo de epidemias, dois agentes do governo local foram a sua casa e pediram-lhe que compreendesse e cooperasse com os esforços de controlo da Covid-19.Os funcionários garantiram ainda que. Ainda assim, Zhou diz ter sentido o “impacto psicológico” causado pelo dispositivo e considerou a medida uma invasão da sua privacidade.As câmaras de videovigilância não são a única ferramenta tecnológica utilizada pela China para controlar a pandemia.: verde para quem não precisa de se isolar, amarelo para quem deve cumprir sete dias de isolamento e vermelho se forem necessários 14 dias de isolamento.O novo coronavírus começou na cidade chinesa de Wuhan em dezembro do ano passado e propagou-se por todo o mundo. Até ao momento já foram infetadas mais de três milhões de pessoas, das quais 211 mil morreram. O número de recuperados fixa-se agora nos 868 mil.