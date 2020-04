Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Mais atualizações

8h10 - China regista seis novos casos nas últimas 24 horas



A China registou seis casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, três deles oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país.



Os três casos de contágio local foram detetados na província de Heilongjiang, no nordeste da China, onde se registou recentemente um aumento de infeções causado por cidadãos chineses oriundos da Rússia.



Não há registo de mais vítimas mortais até às 23h59 de segunda-feira na China, segundo as autoridades chinesas.



O número de infetados ativos no país fixou-se em 648, depois de 81 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.



Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.836 infetados e 4.633 mortos devido a Covid-19. Até ao momento, 77.555 pessoas tiveram alta.







8h00 - Costa recebe presidentes de clubes e empresários de espetáculos

O excedente orçamental da Segurança Social caiu quase oito por cento até março deste ano, face ao periodo homólogo, para 1159 milhões de euros. Isto apesar do impacto da pandemia da Covid-19.

O quadro em Portugal



Quarenta e um utentes e 26 trabalhadores do lar dos Inválidos do Comércio, em Lisboa, estão infetados com o novo coronavírus - 36 permanecem no lar e cinco estão internados em hospitais; um dos utentes morreu.

O quadro internacional

O primeiro-ministro recebe esta segunda-feira, em São Bento, empresários e promotores de festivais de música e responsáveis de entidades desportivas. O objetivo é analisar o quadro de medidas para o relançamento da atividade.Pelas 18h00, António Costa recebe os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do Sporting, Frederico Varandas, do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e do Benfica, Luís Filipe Vieira.A principal prova do calendário nacional de futebol, a I Liga, foi suspensa à 24ª jornada, a 8 de março, e não tem ainda marcado o recomeço.Antes, pelas 17h00, o chefe do Governo terá reuniões de trabalho com instituições olímpicas, estando presentes o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, bem como os presidentes do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, e da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso.O primeiro encontro da tarde, pelas 15h30, será com empresários e promotores dos maiores festivais de música, participando pelo Governo, além de António Costa, os ministros de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, da Saúde, Marta Temido, e da Cultura, Graça Fonseca.Por parte dos empresários de festivais de música, vão estar neste encontro, a convite do primeiro-ministro, Álvaro Covões (da empresa "Everything is New"), Roberta Medina ("Better World" - Rock in Rio), Luís Montez ("Música no Coração"), João Carvalho e Filipe Lopes ("Ritmos"), e Jorge Lopes (MEO Marés, Pavilhão Rosa Mota).No total, 56.164 pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infetados subiu para 987.467, com cerca de 111 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.Seguem-se Itália (26.644 mortos, mais de 197 mil casos), Espanha (23.521 mortos, mais de 209 mil casos), França (22.856 mortos, cerca de 162 mil casos) e Reino Unido (21.092 mortos, mais de 157 mil casos).Responsáveis políticos e peritos da área da saúde reúnem-se esta terça-feira na sede do Infarmed, em Lisboa, para avaliar a situação da pandemia.A reunião desta manhã volta a contar com as presenças do Presidente da República, do primeiro-ministro, representantes de partidos, parceiros sociais e dos conselheiros de Estado.Vai ser atualizado o retrato da situação em Portugal, tendo em vista ao levantamento do estado de emergência e reabertura faseada o país.Esta é já a quinta reunião do género desde o início da pandemia.António Costa avisava na segunda-feira que poderia ser necessário dar "um passo atrás", caso correse mal o alívio do confinamento.O número de novas infeções está a descer no país. Na segunda-feira foram revelados mais 163 casos positivos, fixando o total em cerca de 24 mil infetados.O número de vítimas mortais da Covid-19 subiu para 928, mais 25 óbitos do que no boletim anterior Há mais 28 pessoas recuperadas, num total de 1357.A diretora-geral da Saúde anunciou uma mudança nos critérios dos testes. Nos casos ligeiros, basta agora um teste negativo para o doente ser considerado recuperado.Graça Freitas garante que essa alteração não decorre de uma eventual falta de testes, baseando-se apenas na evidência científica.Por sua vez, o Governo anunciou para esta semana a chegada de mais de sete milhões de máscaras.Trata-se de material importado, numa altura em que a indústria portuguesa já está também a produzir equipamentos para uso médico e da população em geral.À escala internacional, segundo o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 210 mil mortes e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.Mais de 818 mil pessoas foram dadas como curadas.Um grupo de oito portugueses está retido num navio de cruzeiro no Japão. Dois estão infetados com o novo coronavírus e uma deles falou à RTP.No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o país está perto de ultrapassar o pico da epidemia. Todavia, sublinhou que é cedo para aliviar as restrições.Em sentido contrário, o Governo italiano divulgou um programa para levantar algumas medidas.Em França, no mês passado, caíram no desemprego 246 mil. Nos bancos alimentares, há mais pessoas a pedirem comida, como constatou a correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro.Na América, cada vez mais Estados estão a aliviar as medidas de quarentena.O Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou os governadores que pediram ajudas financeiras federais e a Casa Branca prevê uma retoma na economia já este verão.