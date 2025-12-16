Sondagem da Católica. AD voltaria a ser força mais votada se houvesse novas legislativas

Portugueses avaliam Governo como “razoável”









Ficha Técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 4 e 12 de dezembro de 2025. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1185 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 30% da região Norte, 19% do Centro, 37% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 1% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 24%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1185 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 4901 pessoas. De entre estas, 1185 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.

Se neste momento se realizassem eleições legislativas, a Aliança Democrática (AD) voltaria a ser a força política mais votada. A estimativa é do CESOP - Universidade Católica Portuguesa, cuja sondagem para a RTP, Antena 1 efoi conhecida esta terça-feira.“Se as eleições legislativas fossem agora a distribuição de votos pelas diversas forças políticas não seria muito diferente da atual”, concluiu a Católica.da estimativa de votos eleitorais, com 29 por cento., com 24 por cento,, com 23 por cento.Se forem consideradas as margens de erro, e apesar da distância que os separa, estes três partidos poderiam ficar em situação de empate técnico.A Iniciativa Liberal arrecadaria nove por cento dos votos, o Livre seis por cento, a CDU três por cento, o Bloco de Esquerda dois por cento e o PAN menos de um por cento.A grande maioria dos inquiridos (84 por cento) respondeu que, se as eleições fossem hoje, iria votar “de certeza”.Questionados sobre como avaliam o desempenho do Executivo de Luís Montenegro, 49 por cento dos inquiridos responderam com “razoável”.As, a percentagem mais elevada desde que Montenegro é primeiro-ministro. Na sondagem de março deste ano, essa soma foi de 24 por cento, enquanto em outubro de 2024 foi de 18 por cento.No mesmo sentido,: nesta sondagem apenas 17 por cento dos participantes consideraram o desempenho “bom” ou “muito bom”, enquanto nas últimas duas sondagens foram 22 por cento.