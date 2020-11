Covid-19. Negros, latinos e nativos em maior risco de doença grave nos EUA

Segundo os números do CDC , no período entre 1 de março e 7 de novembro foram registadas 70.825 hospitalizações por Covid-19. Embora o maior número de hospitalizações esteja associado a brancos e negros não hispânicos, os dados demonstram que os grupos raciais e étnicos foram afetados de forma desproporcional.Ao analisar as taxas ajustadas por idades entre raças e etnias, o CDC concluiu queO mesmo se aplica a indígenas americanos ou nativos do Alasca e negros não hispânicos, que foram hospitalizados cerca de, respetivamente.As conclusões do CDC são consistentes com relatos de que americanos não brancos foram severamente atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Uma outra pesquisa publicada na revista EClinicalMedicine , que pertence à revista científica, também concluiu que a população negra e asiática corre um risco substancialmente maior de contrair a doença Covid-19 do que pessoas brancas.

Os negros têm duas vezes mais probabilidade de serem infetados com o SARS-CoV-2 do que os brancos e as pessoas de origem asiática têm 1,5 mais probabilidade.

Ao analisar as taxas brutas de hospitalização estratificadas por idade entre raças e etnias, o CDC concluiu que, em comparação com pessoas brancas não hispânicas na mesma faixa etária, as taxas de hospitalização foram 6,5 vezes superiores entre hispânicos ou latinos até aos 17 anos; 7,3 vezes superiores entre hispânicos ou latinos de 18 a 49 anos; 5,2 vezes superior entre indígenas americanos não hispânicos ou nativos do Alasca com idade entre 50 e 64 anos e 3,1 vezes superior entre negros não hispânicos com idade igual ou superior a 65 anos.Para além disso, a taxa de mortalidade entre pessoas negras e hispânicas infetadas com Covid-19 também foi desproporcionalmente mais elevada durante o verão.

Como se explica esta disparidade?

As visíveis diferenças de infeção, hospitalização e mortalidade por Covid-19 entre a população negra, hispânica e nativo-americana são causadas por um conjunto de fatores, como maiores níveis de pobreza e profissões que não são compatíveis com o teletrabalho.Jarvis Chen, epidemiologista social, explica à CNN queNo caso de ficarem doentes, muitos temem que a sua saúde possa afetar a sua capacidade de sustentar financeiramente as suas famílias a curto e longo prazo.Para além disso, algumas destas comunidades, incluindo latinos e afro-americanos, geralmente não têm seguro ou não confiam no sistema de saúde e sofrem mais de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes e de obesidade, o que pode conduzir a um desenvolvimento de uma doença mais grave em caso de infeção por Covid-19.Esta disparidade de números entre as diferentes comunidades evidencia uma grande falha no cerne da resposta dos EUA à Covid-19. “Não é notícia de última hora que as comunidades negras e latinas estão a sofrer e a morrer por causa da Covid-19 em taxas muito superiores às dos americanos brancos. Mas,”, disse Andi Egbert, investigadora do APM Research Lab.”, lamentou Egbert a The Guardian As autoridades de saúde soaram o alarme há meses sobre esta tendência e especialistas em saúde pública consideram que o curso apenas mudará se os fatores agravantes que colocam estes grupos em desvantagem forem discutidos.Para Chen,"Os dados demográficos contam parte da história, mas eles realmente devem levar-nos a pensar sobre como ajudar as populações que mais beneficiarão em termos de proteção", disse Chen.