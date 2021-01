Covid-19. Nova variante do vírus obriga Alemanha a prolongar confinamento

A Alemanha parece estar agora numa fase descendente da curva epidémica.No entanto, os virologistas estão preocupados com a propagação de variantes mais infecciosas do vírus SARS-CoV-2, como a estirpe detetada no Reino Unido e outra na África do Sul.“Os números de infeções estão a diminuir há várias semanas, ou a estagnar, o que é bom”, disse o presidente da Câmara de Berlim, Michael Mueller, à televisão alemã. “”, acrescentou.As autoridades de saúde alemãs estão atualmente a investigar uma nova estirpe detetada em 35 pessoas no Estado da Baviera, a sul do país.

A variante foi detetada na segunda-feira no hospital Garmisch-Partenkirchen, depois de 73 pacientes e profissionais de saúde terem testado positivo à Covid-19.

As autoridades do hospital confirmaram que. No entanto, para além disso, pouco se sabe ainda sobre esta nova estirpe.O vice-diretor do hospital, Clemens Stockklausner, disse aos jornalistas que ainda não estava claro se esta nova variante do coronavírus é mais letal ou infecciosa.”, afirmou Stockklausner. “Temos de esperar pelo sequenciamento genético completo”, concluiu.Amostras desta nova estirpe foram enviadas para o Hospital Charité, em Berlim, para análises complementares.

Governo prolonga confinamento

Perante esta ameaça de uma nova estirpe, a chanceler alemã, Angela Merkel, e os chefes de Governo dos 16 Estados federados concordaram esta terça-feira emA Alemanha fechou as escolas, o comércio não-essencial, bares, restaurantes e instalações de lazer e culturais desde que foi imposto o confinamento, no início de novembro. Desde então, têm sido anunciadas medidas cada vez mais restritas.As medidas parecem estar a ter efeito, com os números de infeções e vítimas mortais a diminuírem nos últimos dias. Segundo o Ministério alemão da Saúde,“Os números [de infeções] parecem estar a diminui, o que é bom, mas ainda estamos muito longe de onde queremos estar”, disse o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, ao canal televisivo ARD na segunda-feira.Esta terça-feira, a Alemanha registou 11.369 novos casos de Covid-19 e 989 mortos – uma diminuição em mais de cinco mil casos em relação à semana anterior. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), desde o início da pandemia, o país registou 2,05 milhões de casos confirmados de Covid-19 e 47.622 vítimas mortais.

Mutações: a nova ameaça

O mundo ganhou agora um novo adversário na luta contra a pandemia: as novas variantes. Novas mutações do novo coronavírus, que são mais contagiosas, estão a surgir e a propagar-se rapidamente, o que está a preocupar as autoridades de todo o mundo.O SARS-CoV-2 está a multiplicar-se geneticamente e as autoridades de saúde explicam que. Tal como explica a agência Associated Press, cada nova infeção dá ao vírus a oportunidade de sofrer uma mutação enquanto faz cópias de si mesmo, ameaçando destruir o progresso que o mundo fez até ao momento para controlar a pandemia.É, por isso, normal que os vírus sofram pequenas alterações ou mutações na sua genética à medida que se reproduzem. O que os especialistas alertam é que. “O facto de termos observado três variantes preocupantes a surgir desde setembro sugere que provavelmente há mais por vir”, alertou Trevor Bedford, do Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seattle.Numa altura em que a grande maioria dos países está ainda numa fase inicial da vacinação, teme-se o surgimento de uma mutação que as vacinas não consigam combater.Até agora, as vacinas parecem permanecer eficazes, mas há sinais de que algumas das novas mutações podem reduzir a eficácia dos tratamentos com anticorpos., disse Pardis Sabeti, biólogo do Broad Institute.

As variantes do coronavírus identificadas inicialmente no Reino Unido e na África do Sul são particularmente contagiosas e circulam agora por dezenas de países, com uma nova vaga de contaminações e confinamentos, enquanto decorrem as campanhas de vacinação.







Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de países e territórios onde já foi detetada a variante britânica ascende a 50 e a variante identificada na África do Sul surgiu em 20, mas a organização considera que esta avaliação pode estar subestimada.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) afirmou na semana passada que a nova variante identificada no Reino Unido – que pode ser até– pode tornar-se dominante nos EUA em março, o que leva as autoridades norte-americanas a alertarem para “uma nova fase de crescimento exponencial”.”, e reduzir novas infeções é a melhor maneira de contê-las, explicou Adam Lauring, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Michigan.

Os especialistas apelam, por isso, à população para que continue a adotar as regras de higienização básicas: usar máscara, lavar frequentemente as mãos, cumprir com o distanciamento físico e evitar ajuntamentos.