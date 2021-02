Covid-19. Número de pessoas vacinadas no mundo ultrapassa total de doentes infetados

É um marco simbólico na luta contra a pandemia. No mundo, o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 ultrapassou esta quinta-feira o total de casos oficiais de infeção.





De acordo com a plataforma Our World in Data, 104,9 milhões de pessoas já foram vacinadas até ao momento. Por outro lado, de acordo com o balanço mais recente da agência France Presse, há registo de 104.350.880 casos de Covid-19 desde o início da pandemia.







As infeções por Covid-19 continuam a crescer e o vírus já fez pelo menos 2,26 milhões de mortos em todo o mundo. Nas últimas 24 horas registaram-se 15.331 óbitos e 501.061 casos a nível mundial, avança a AFP com base em dados oficiais disponibilizados pelos países.









A vacinação em curso ocorre numa altura em que os especialistas procuram imunizar o maior número possível de pessoas perante a ameaça de milhares de novas variantes , potencialmente mais contagiosas.





Israel é neste momento o país que mais vacina em termos proporcionais, com 38 por cento da população a ter recebido pelo menos uma dose de imunização até 3 de fevereiro. Seguem-se os Emirados Árabes Unidos (33,5%), o Reino Unido (14,7%) e o Bahrain (10,2%).







Em quinto, nos Estados Unidos – país com maior número de mortos e de infetados em termos absolutos - já se vacinou 8,12 por cento da população com pelo menos uma dose.





Portugal vacinou apenas 2,7 por cento da população até ao momento, ainda assim acima da média da União Europeia (2,4%). De acordo com o site Our World in Data





Mesmo que o número total ao nível da vacinação tenha ultrapassado o número de infeções, a pandemia está ainda longe de ser derrotada. Na terça-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde alertava para a necessidade de uma maior cooperação entre as nações para alcançar uma vacinação verdadeiramente global.





Até ao momento, a vacinação tem-se concentrado sobretudo nos países mais ricos, deixando para trás os países em desenvolvimento, sem capacidade para se afirmarem num mercado altamente competitivo e em que não conseguem garantir as doses necessárias para a sua população.