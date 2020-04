Covid-19. OMS pede a países para controlarem a transmissão antes de levantarem restrições

“Alguns países estão a estudar quando podem levantar as restrições, enquanto outros estão agora a pensar introduzi-las”, declarou na terça-feira Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “Em ambos os casos,”.Por essa razão, a organização passou a pedir aos países que queiram levantar restrições para, em primeiro lugar,. Em segundo, deve haver a garantia de que os sistemas de saúde estão preparados para “detetar, testar, isolar e tratar cada caso”, assim como para “rastrear os contactos” de cada pessoa infetada.A terceira exigência diz respeito aos cuidados a ter nos principais locais de contágio: lares de idosos e hospitais. “Os riscos de surto nessas instalações devem ser minimizados”, explicou Tedros.Os outros três critérios da OMS são, a gestão adequada de casos importados de outros países e a formação da sociedade, para que esta aprenda a conviver e a reduzir os riscos num mundo em que o vírus passou a estar presente.

Países começam a aliviar restrições

A Europa, onde no total já foram infetadas mais de meio milhão de pessoas, é o continente onde se começam agora a levantar mais medidas. A própria Comissão Europeia propôs às capitais um levantamento “gradual” e “coordenado” do confinamento e a substituição dos estados de emergência impostos em vários países pela adoção de medidas concretas e igualmente restritivas até que haja uma vacina ou tratamento para a Covid-19.Em Espanha, país europeu com maior número de casos, trabalhadores de alguns serviços não essenciais já regressaram ao trabalho. Na Áustria foram reabertas milhares de loja de ferragens e de artigos para a casa, mas os funcionários e clientes são obrigados a usar máscara.

O novo coronavírus já infetou quase dois milhões de pessoas em todo o mundo, provocando mais de 128 mil mortes. Cerca de 455 mil pessoas conseguiram recuperar da doença.

, enquanto na República Checa voltaram a funcionar algumas lojas e é novamente permitida a prática de alguns desportos de equipa.Outros países continuam a jogar pelo seguro e a manter as medidas de confinamento. É o caso de Portugal, onde o primeiro-ministro já admitiu a renovação do estado de emergência. António Costa esclareceu que esta renovação poderá trazer um alívio das restrições impostas, mas que vão manter-se os limites à circulação e que o regresso à normalidade será sempre gradual.

“Vírus vai continuar a circular”, alerta Comissão Europeia

Esta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o líder do Conselho Europeu, Charles Michel, vão apresentar em conferência de imprensa um documento com recomendações para o levantamento de restrições nos Estados-membros.Um rascunho do documento, elaborado em conjunto com o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, refere, segundo o El Pais , quePor essa razão, o executivo comunitário relembra que o regresso à normalidade exige o acompanhamento da evolução do novo coronavírus e que, para isso, os países devem estar preparados “para ajustar e reintroduzir novas medidas em caso de necessidade”.

“Teremos de viver com este vírus até que se encontre uma vacina ou um tratamento”, menciona o Bruxelas.

À semelhança da OMS, também a Comissão Europeia determina que sejam cumpridos certos critérios pelas nações que pretendam retomar as atividades económicas e sociais, pedindo, por isso, queÉ ainda pedido que os sistemas de saúde consigam assegurar o acesso a medicamentos e a equipamentos de proteção, assim como a camas nos cuidados intensivos. Deve também estar garantida a capacidade de deteção e controlo do vírus, sendo essencial a realização de testes “em larga escala”.Em caso de dúvida por parte dos países, a Comissão salienta que. Uma vez adotada a decisão de levantar restrições, Bruxelas recomenda que cada país leve a cabo ações graduais, com tempo suficiente entre cada ação, de modo a comprovar os seus efeitos.