Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações





O ministro da Economia garante que o Governo está a preparar Portugal para o regresso da atividade económica. Mas Pedro Siza Vieira deixa um alerta: este trimestre vai ter consequências generalizadas.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

Esta quarta-feira realiza-se mais uma reunião, na sede do Infarmed, em Lisboa, entre as mais altas figuras do Estado e especialistas sobre a Covid-19.Vão estar presentes o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primiero-ministro. Participam ainda os líderes partidários, sindicais e patronais e os conselheiros de Estado.O encontro vai servir para fazer um ponto da situação antes da iminente renovação do estado de emergência.Na semana passada, o Presidente da República, anunciou que pretende renovar o estado de emergência até maio.Tal como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa também admite que o estado de emergência deve ser prolongado até ao início de maio. E adianta que as restrições à circulação de pessoas não deverão sofrer grandes alterações.Até terça-feira tinham sucumbido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, 567 pessoas. Foram registados mais 32 óbitos.O número de infetados também aumentou, para quase 17.500, o que corresponde a 514 novos casos. O total de recuperados, até agora, é de 347.O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, afirmava ontem o país se encontrava numa "fase decisiva de uma luta coletiva", apelando à resistência dos portugueses.Os dados são atualizados pela Direção-Geral da Saúde e pelo Governo à cerca das 13h00.Donald Trump cumpriu com o que havia ameaçado. A sua Administração suspendeu o financiamento à Organização Mundial da Saúde.O Presidente dos Estados Unidos, país que é o maior doador da OMS, acusa esta organização internacional de falhar decisões no momento adequado.Washington contribui com o equivalente a mais de 300 milhões de euros anuais para a instituição encabeçada por Tedros Adhanom Ghebreyesus.A OMS já aprovou 70 testes clínicos para vacinas contra a Covid-19. E A China anunciou ter já a primeira vacina em testes clínicos com humanos.Apesar desta corrida contra o tempo, só no próximo ano será possível começar a vacinação em todo o mundo.O novo coronavírus, na origem da atual pandemia, já fez mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 413.500 dos casos de infeção foram considerados curados.