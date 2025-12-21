Kiev aponta "sinais negativos". Ucranianos, russos e americanos em Miami na esperança de acordo

Apesar destes encontros, não há ainda resultados práticos para um cessar-fogo na Ucrânia.

I spoke with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed in detail the diplomatic work underway these days.



We are moving at a fairly rapid pace, and our team in Florida has been working with the American side. European representatives were also invited. These… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2025

Kremlin não vê melhorias

Ushakov fez estas declarações depois de o enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, se ter reunido na Florida, no sábado, com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. O encontro em Miami aconteceu após as conversações entre os EUA e as autoridades ucranianas e europeias na sexta-feira.



Este fim de semana, decorreram em Miami, nos Estados Unidos, encontros de representantes norte-americanos com enviados russos e ucranianos, de forma separada."Terceiro dia de trabalho. Hoje, com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Andriy Gnatov, teremos mais uma reunião com representantes dos EUA", disse Umerov no Telegram, depois de os enviados norte-americanos também se terem reunido com o enviado russo, Kirill Dmitriev, pela segunda vez este domingo."Estamos a fazer progressos bastante rápidos, e a nossa equipa na Florida tem trabalhado com o lado americano. Também foram convidados representantes europeus. É importante que estas negociações sejam construtivas, e muito depende de a Rússia sentir a necessidade de realmente acabar com a guerra e não se envolver em jogos retóricos ou políticos", escreveu Zelensky na rede X.Por sua vez, o Kremlin culpa os ucranianos e os europeus de estarem a atrasar um possível acordo de paz com as alterações feitas às propostas dos EUA."Isto não é uma previsão", disse Ushakov, citado pelas agências de notícias russas, embora tenha afirmado que ainda não tinha visto as propostas exatas por escrito.As propostas elaboradas pelos EUA para o fim da guerra, divulgadas no mês passado, aumentaram as preocupações europeias e ucranianas de que estas favorecem demasiado a Rússia e que o Governo do presidente norte-americano, Donald Trump, poderia pressionar Kiev a fazer demasiadas cedências."Ninguém falou seriamente sobre esta iniciativa ainda e, tanto quanto sei, não se está a trabalhar nisso", disse Ushakov este domingo.No entanto, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que estava “pronto para dialogar” com o presidente francês, Emmanuel Macron. A presidência francesa considerou "bem-vinda" a intenção de Putin e vai decidir "nos próximos dias" como poderá ser feito o diálogo entre os dois líderes.