Covid-19. Papa Francisco apela à vacinação

O Chefe da Igreja Católica diz que cabe a cada um contribuir para acabar com a Pandemia, e que esse contributo começa com a vacinação.



As declarações do Papa surgem numa mensagem dirigida aos representantes da Igreja Católica na América Latina, numa altura em que o número de infeções aumenta nos países do centro e do sul do Continente Americano.