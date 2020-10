Covid-19. Trump diz que contrair a doença foi uma "bênção de Deus"

Embora os seus médicos afirmem que o Presidente não estará fora de perigo antes de segunda-feira, Trump explicou que, desta forma, pôde comprovar em si mesmo o efeito doexperimental de anticorpos sintéticos da farmacêutica Regeneron, que foi aplicado a menos de dez pessoas fora dos ensaios clínicos.", afirmou Trump num vídeo publicado no Twitter.Nesse sentido,O vídeo em que Donald Trump produziu estas declarações foi gravado fora da ala oeste da Casa Branca, onde o Presidente norte-americano esteve a trabalhar na sala oval, apenas seis dias depois de ter testado positivo à Covid-19.

O comportamento do Presidente, desde que abandonou o hospital, na segunda-feira à noite, tem sido alvo de críticas e escrutinado com particular atenção, no momento em que o número de trabalhadores da Casa Branca que testaram positivo para o novo coronavírus não para de aumentar.