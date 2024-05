Crédito bancário malparado duplica em Macau

No final de março, a banca do território tinha acumulado empréstimos vencidos no valor de 45,4 mil milhões de patacas (5,25 mil milhões de euros), mais 111,3% do que em igual mês do ano passado, de acordo com um comunicado da Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

O crédito bancário malparado tem atingido novos recordes há 13 meses consecutivos, indicou a AMCM, cujos dados remontam a 1990, ainda durante a administração portuguesa do território.

O crédito vencido representa 4,2% dos empréstimos dos bancos de Macau, também mais do dobro do registado no final de março de 2023. Uma percentagem que atinge 5,6% no caso do crédito a instituições ou indivíduos fora da região chinesa.

A Autoridade Bancária Europeia, a agência reguladora da UE, por exemplo, considera que os bancos com pelo menos 5% dos empréstimos malparados têm "elevada exposição" ao risco e devem estabelecer uma estratégia para resolver o problema.

Ainda assim, a percentagem de crédito bancário vencido em Macau está longe do recorde de 25,3% alcançado em meados de 2001, em plena crise económica mundial causada pelo rebentar da bolha especulativa das empresas ligadas à Internet.

Os bancos da região chinesa obtiveram um lucro de 2,48 mil milhões de patacas (286,9 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2024, menos 38,5% do que no mesmo período de 2023 e o valor mais baixo em mais de uma década.

Macau tem dois bancos emissores de moeda: a sucursal local do banco estatal chinês Banco da China e o Banco Nacional Ultramarino (BNU), que pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos.

O BNU anunciou em fevereiro lucros líquidos de 587,3 milhões de patacas (cerca de 68 milhões de euros) durante 2023, "devido principalmente ao aumento das taxas de juros".