Criadores de Agents of S.H.I.E.L.D. não queriam continuar a série sem Clark Gregg - Ator

Lusa29 Jun, 2019, 11:46 | Mundo

Numa conversa em Hollywood, no estúdio onde já está a ser filmada a sétima temporada, o ator que deu vida a Phil Coulson em cinco filmes do Universo Cinemático da Marvel e na série da ABC explicou à Lusa que os criadores não queriam fazer a série sem ele, apesar de terem eliminado a sua personagem.

"Eles sentaram-se comigo e disseram-me que Coulson ia morrer a sério desta vez, mas não queriam fazer a série sem mim", disse à Lusa o ator. Isso explica que, no primeiro episódio da sexta temporada, a audiência seja confrontada com um sósia do antigo diretor dos agentes S.H.I.E.L.D., cujo papel é totalmente diferente.

"Quando começamos a temporada seis, vemos a equipa a recuperar da morte de Phil Coulson na Terra e a lidar com um conjunto perigoso de criaturas humanóides que estão a emergir através de portais e a causar problemas", contou Clark Gregg. "O líder deste grupo de pessoas parece-se muito com o Phil Coulson. É um cenário perturbador".

A introdução desta personagem, Sarge, tem um impacto significativo nos agentes, que não conseguem perceber a semelhança física e são forçados a lutar contra ele. "É uma configuração incrível", disse Clark Gregg, elogiando a "coragem" dos argumentistas em criar uma situação "em que as pessoas têm de enfrentar uma força poderosa dentro da pele de alguém que perderam".

Neste regresso da série, que se estreia na segunda-feira à noite, na Fox Portugal, metade da equipa está na Terra e a outra metade no espaço, a tentar encontrar Fitz.

Clark Gregg realizou o primeiro episódio da nova temporada sem saber detalhes sobre a origem de "Sarge" nem o segredo da sua semelhança com o antigo diretor.

"Fiquei surpreendido com o quanto me desequilibrou interpretar alguém tão misterioso, em que eu nem sabia o que o se passava com ele até mais tarde na temporada, e com uma forma cruel de fazer as coisas", afirmou Gregg. "As coisas que tornam o Phil Coulson quem ele é, não existem no Sarge". Só no final da temporada, explicou, será possível aprofundar o porquê de esta criatura ter uma cara familiar, "e aí, as coisas tornam-se mesmo sombrias".

Embora ressalve que "um regresso do Coulson nunca está completamente posto de parte" no futuro, Gregg garantiu que não é para aí que a história caminha.

O ator comentou também o estado atual do universo cinemático Marvel, do qual foi um dos primeiros elementos quando entrou no filme "Iron Man", em 2008.

"Como fã de banda desenhada, nunca pensei que iria ver algo como isto trazido para a vida real", afirmou, caracterizando como "emocionante e incrível" o que foi produzido ao longo da última década.

"Fui à estreia de `Endgame`, vi o Robert Downey Jr. e não podia acreditar como começámos há onze anos e o que foi conquistado", sublinhou, nomeando ainda o produtor Jon Favreau e o presidente dos estúdios Marvel, Kevin Feige, como grandes responsáveis pelo modelo cinemático criado.

"É uma nova forma de contar histórias", afirmou. "Podem ser filmes independentes, mas são capítulos da mesma história, alguns mais ligados à narrativa central e outros menos, como o Capitão Marvel no passado."

O ator considerou que "as pessoas estão viciadas" neste formato narrativo diferente, mais longo, que também se reflete no tremendo impacto de séries como "A Guerra dos Tronos".

"É uma experiência ver estas personagens, ver o Tony Stark, a Pepper Potts e a sua filha depois de dez anos", exemplificou. "É uma conexão emocional diferente da que se forma com um filme independente."

"Marvel`s Agents of S.H.I.E.L.D.", na temporada seis, traz de volta Chloe Bennet como Daisy/Quake, Ming-Na Wen como Melinda May, Natalia Cordova-Buckley como Yo-Yo/Slingshot, Elizabeth Henstridge como Jemma Simmons, Iain De Caestecker como Leo Fitz e Henry Simmons como Alphonso Mackenzie, o novo diretor do S.H.I.E.L.D.

A temporada tem 13 episódios e o primeiro, intitulado "Missing Things", passa, na segunda-feira, na Fox Portugal, às 22:15.