Criança vítima de violação impedida de abortar no Ohio

O caso da criança de dez anos está a correr o mundo como exemplo do impacto da decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos relativamente ao aborto.Caitlin Bernard, obstetra e ginecologista no Estado do Indiana, explicou ao jornal The Guardian que recebeu um pedido de ajuda de um colega médico no Ohio que trata vítimas de abuso infantil e que seguia a criança de dez anos. O pedido surgiu na passada segunda-feira, três dias depois de o Supremo dos EUA ter revogado o Roe v. Wade.

No Indiana, o aborto ainda é permitido, embora se antecipe que o procedimento seja restringido no final deste mês, quando está prevista uma sessão especial da assembleia estadual para discutir restrições à política do aborto.

Bernard diz estar a observar um aumento acentuado do número de pessoas que chegam à sua clínica para abortar, vindas de Estados vizinhos onde tais procedimentos estão agora restritos ou proibidos.

Aborto banido ou restringido em 21 Estados

Depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter revertido o direito constitucional das mulheres ao aborto, a 24 de junho, cada Estado ficou com o poder de legislar sobre esta matéria.

O Ohio está entre os três Estados onde o acesso ao aborto foi banido a partir das seis semanas.

Tal como no Ohio, no Arkansas, Alabama, Missouri e Dakota do Sul, a proibição do aborto é total, sem exceções para casos de violação ou incesto. Idaho, Mississipi, Dakota do Norte, Tennessee, Texas, Virgínia Ocidental e Wyoming também deverão proibir o aborto sem exceções a partir das próximas semanas.Tal como no Indiana, é possível que venham a ser aprovadas restrições ou proibições no Iowa, Kansas, Michigan, Montana, Nebraska, Carolina do Norte, Pensilvânia e Virgínia.São estes a Califórnia, Nova Iorque, Nevada, Maine, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Havai, Maryland, Nova Jersey, Oregon, Vermont, Colorado e Washington.

No Alaska, Illinois, Massachusetts e Minnesota, o acesso ao aborto foi considerado um direito constitucional pelos Supremos estaduais. No New Hampshire e Novo México, o aborto deverá manter-se legal, embora não esteja expressamente protegido por lei.