A menina teve de viajar centenas de quilómetros até ao Estado do Indiana para conseguir interromper a gravidez, que resultou da violação de que foi vítima. No Ohio, é proibido qualquer aborto após as seis semanas de gravidez.





São vários os Estados norte-americanos a avançar com leis-gatilho, que entraram em vigor logo após a posição do Supremo Tribunal. O Estado do Arkansas foi um deles, o que está a levar ao encerramento das clínicas, como relata a jornalista Arlinda Brandão.