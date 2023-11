Pedro Sánchez diz que as mortes em Gaza são inaceitáveis e apela a Israel para que respeite a lei humanitária internacional. O primeiro-ministro espanhol admite a possibilidade de reconhecer o Estado da Palestina. O governo israelita já disse que vai convocar o embaixador espanhol em Israel após o que considera "declarações vergonhosas de Sánchez no dia em que terroristas do Hamas mataram israelitas em Jerusalém".