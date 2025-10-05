"Crime de guerra". Justiça francesa investiga morte de fotojornalista na Ucrânia

De acordo com a procuradoria nacional para o antiterrorismo, a investigação está a ser conduzida pelo Gabinete Central de Combate aos Crimes contra a Humanidade e aos Crimes de Ódio.



O fotojornalista Antoni Lallican, de 37 anos, morreu na última sexta-feira após um ataque com um drone contra a viatura em que seguia no Donbass, no leste da Ucrânia.



O jornalista ucraniano Georgy Ivanchenko, que também seguia na mesma viatura, ficou ferido na sequência deste ataque, encontra-se estável após ter sido submetido a uma cirurgia. Ambos os repórteres trabalhavam de forma recorrente para o jornal francês Libération.



Dois dias depois, as circunstâncias deste ataque estão ainda por esclarecer. Segundo a Federação Europeia e Internacional de Jornalistas e o Sindicato francês dos jornalistas, os dois repórteres usavam equipamento de proteção e um colete à prova de bala com a inscrição “PRESS” (Imprensa) quando o veículo em que seguiam foi atingido.



De acordo com a Federação Europeia e Internacional de Jornalistas, pelo menos 17 jornalistas morreram desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.