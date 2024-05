Crise diplomática adensa-se. Madrid convoca embaixador argentino em Espanha

", declarou José Manuel Albares à rádio Cadena Ser, no dia seguinte aos ataques do Presidente argentino, que acusou a mulher de Sánchez de ser ‘corrupta’.

No domingo, José Manuel Albares denunciou “palavras extremamente graves” e um ataque “sem precedentes na história das relações” entre Espanha e Argentina.

, acrescentou, referindo-se a uma violação dos “costumes diplomáticos” e das “regras mais elementares de convivência entre países”.Albares exigiu um “pedido de desculpas público de Milei”. “Se este pedido de desculpas não for apresentado, tomaremos todas as medidas que considerarmos adequadas”, advertiu.

O chefe da diplomacia espanhola sublinhou ainda que Javier Milei foi “acolhido de boa-fé” em Madrid e “tratado com o respeito que lhe é devido”.

Political freedom, prosperity, social cohesion based on fiscal redistribution, respect in public debate are pillars of the EU.



Attacks against family members of political leaders have no place in our culture: we condemn and reject them, especially when coming from partners. https://t.co/xLk19J8GSe — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 19, 2024

"O senhor Milei, com o seu comportamento, levou as relações entre Espanha e Argentina ao momento mais grave na nossa história recente", afirmou o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, numa declaração em que anunciou que chamou a Madrid a embaixadora María Jesús Alonso, "para consultas", por um períodoPara o governante espanhol," e "não têm precedentes na história das relações internacionais e ainda menos na história das relações entre dois países e dois povos unidos por fortes laços".", acrescentou Albares, que revelou ter contactado os líderes parlamentares dos partidos representados no parlamento espanhol e o alto representante da União Europeia para as Relações Externas, Josep Borrell, antes de anunciar a decisão de retirar a embaixadora de Buenos Aires."Os ataques contra familiares dos líderes políticos não têm espaço na nossa cultura: condenamo-los e rejeitamo-los, especialmente quando vêm de parceiros", escreveu Borrell.O chefe da diplomacia europeia defendeu que "o respeito no debate público" é um dos pilares da União Europeia, a par da "liberdade política, da prosperidade e da coesão social baseada na redistribuição fiscal".

Argentina exige a Espanha pedido de desculpas

Lo trataron de odiador, de negacionista, de “ingerir sustancias”, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente “muy mala”.



Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 19, 2024

Já o porta-voz da presidência da Argentina, Manuel Adorni, exigiu que o Governo de Espanha peça "sinceras desculpas" ao presidente argentino Javier Milei, para pôr fim a um conflito diplomático.", disse Adorni na rede social X .

“Não há desculpas. Não há desculpas. Pelo contrário, penso que o governo espanhol deve pedir desculpa pelo que disse sobre Milei", afirmou o ministro argentino do Interior, Guillermo Francos, ao canal de televisão TN.

O que disse Milei?



O presidente argentino foi um dos convidados do congresso, organizado pelo partido de extrema-direita espanhol Vox. Habituado a usar frases de choque,“As elites do mundo não se apercebem de quão destrutiva pode ser a aplicação das ideias socialistas. Não sabem o tipo de sociedade e de país que pode produzir, o tipo de pessoas que se agarram ao poder e o nível de abuso que pode gerar", afirmou.Os comentários foram vistos como uma clara referência à recente decisão de Sánchez de suspender todas as suas atividades e retirar-se durante cinco dias para pensar em demitir-se, na sequência da abertura pela justiça espanhola de uma investigação preliminar sobre “tráfico de influências” e “corrupção”.Milei persistiu, publicando o vídeo do seu discurso nas redes sociais, acompanhado de uma curta mensagem: “enquanto alguns querem tapar o sol com as mãos (...) aqui estão as minhas palavras que tanto incomodam”

A polémica surgiu no terceiro e último dia de uma visita a Espanha de Javier Milei, que não se encontrou nem com o rei Felipe VI nem com Pedro Sánchez, que apoiou o seu rival Sergio Massa nas eleições presidenciais argentinas.

O acontecimento surge apenas duas semanas depois de uma primeira polémica diplomática, desta vez provocada pelo ministro espanhol dos Transportes, que sugeriu - depois de ter visto Javier Milei na televisão - que o presidente argentino estava a tomar drogas.A Presidência argentina reagiu acusando Pedro Sánchez de “pôr em perigo a classe média com as suas políticas socialistas que só trazem pobreza e morte”. Madrid, por sua vez, considerou esta crítica “infundada”.

No final, o diferendo foi considerado “encerrado” pela Presidência argentina e pelo próprio Óscar Puente, que admitiu ter cometido um “erro” e não ter tido consciência das repercussões das suas declarações.