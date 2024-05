Espanha exige desculpas públicas de Javier Milei

Depois do discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o governo de Espanha,dizendo que a mulher do primeiro ministro Pedro Sánchez é corrupta, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha acaba de fazer uma declaração institucional em que exige um pedido de desculpas públicas. Caso contrário, serão tomadas medidas para defender a soberania e a dignidade espanholas.