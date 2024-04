Crise Médio Oriente. "É tempo de usar a razão ao mesmo tempo que o coração", diz David Cameron

Cameron refere nestas declarações que o ataque a Israel foi um falhanço total e compara oIrão a uma influência maligna.







Uma reacção que surge depois de Emmanuel Macron, presidente francês ter garantido, esta manhã, que a França tudo fará para evitar um agravamento da situação no Médio Oriente, depois do ataque com drones e mísseis, lançados pelo regime iraniano, no passado sábado, a Israel.

Para já, Israel pede a aplicação de sanções internacionais contra o Irão.Pedido feito, ontem à noite, na reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.