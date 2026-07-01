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Crise Médio Oriente. Estreito de Ormuz é um dos focos das discussões
O Irão anunciou o fim das negociações indiretas com os Estados Unidos no Catar. Os dois países tentaram garantir um acordo de paz e retomar o transporte marítimo.
As negociações foram baseadas no memorando de 14 pontos assinado no mês passado, quando se estabeleceram 60 dias para se chegar a um acordo de paz permanente.
O Governo iraniano revelou que Irão e Estados Unidos aprovaram a criação até amanhã de um canal de comunicações para se poderem assinalar eventuais violações do memorando entre os dois países.