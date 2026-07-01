Crise Médio Oriente. Estreito de Ormuz é um dos focos das discussões

Foram conversações técnicas indiretas em Doha para chegarem a um acordo sobre o fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz e um cessar-fogo duradouro.



As negociações foram baseadas no memorando de 14 pontos assinado no mês passado, quando se estabeleceram 60 dias para se chegar a um acordo de paz permanente.



O Governo iraniano revelou que Irão e Estados Unidos aprovaram a criação até amanhã de um canal de comunicações para se poderem assinalar eventuais violações do memorando entre os dois países.