Crise no Senegal. Proibida marcha silenciosa contra adiamento de eleições

Foto: Jerome Favre - EPA

Mergulhado numa crise política, o Senegal vive um dia agitado. Estava prevista uma marcha silenciosa convocada pela sociedade civil para contestar o adiamento das eleições presidenciais. Os protestos já levaram à morte de três pessoas. A manifestação desta terça-feira foi, entretanto, proibida pelas autoridades senegalesas com o argumento de que poderia perturbar o trânsito do país, que não tem comunicações com o exterior.