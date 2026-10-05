Crise política em Espanha. Pedro Sánchez anuncia eleições antecipadas para 29 de novembro

A legislatura deveria terminar em julho do próximo ano.



A decisão foi comunicada ao rei de Espanha na tarde de domingo, de acordo com a imprensa espanhola.

Pedro Sánchez não deixou de reconhecer que o seu Governo “cometeu erros”, antes de sustentar que, “para fazer mais”, terá de “renovar e ampliar o apoio”.



Os espanhóis vão ser chamados a votar em eleições legislativas antecipadas a 29 de novembro. O anúnciou partiu esta segunda-feira do presidente do Governo do país vizinho.Ao longo do fim de semana, Sánchez desdobrou-se em consultas com membros do Governo e dirigentes do PSOE, acabando por avançar para a dissolução das Cortes Gerais.Na comunicação ao país a partir da Moncloa,que, nas suas palavras, mantenha o estatuto de Espanha como“Para empreender com profundidade as reformas pendentes de que necessitamos para que a sociedade consiga reduzir os níveis de desigualdade,”, propugnou.O governante quis apontar o dedo a "elites muito poderosas": “Há mais de três anos, as urnas decidiram apostar novamente num governo de coaligação progressista. Coube-nos gerir emergências inéditas e navegar por uma conjuntura internacional muito difícil;”."Chegou, portanto, o momento de os espanhóis e as espanholas decidirem que futuro querem para si mesmos e para o seu país. Agora, depende de vocês", clamou, antes de rumar a uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros destinada a carimbar o decreto de antecipação do ato eleitoral.Numa primeira reação, o Partido Popular publicou, na rede social X, um lacónico “Finalmente”, ilustrado por um vídeo ao som do “Hino à Alegria”, de Beethoven, durante o qual promete: