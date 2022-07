Crise política no Reino Unido. Boris Johnson ainda não assinou carta de demissão

O líder parlamentar está, juntamente com Johnson, a tentar definir quais os próximos passos. Depois da demissão, Boris Johnson tem de decidir se continua "de forma interina e em gestão" à frente do Governo, o que poderá ser uma "permanência de gestão até à eleição de um novo líder", depois do congresso do Partido Conservador, entre setembro e outubro.



Por outro lado, Boris Johnson também pode demitir-se e cessar imediatamente funções e, segundo a Constituição britânica, "não pode haver um segundo sem primeiro-ministro" e, nesse caso, o partido tem de indicar à Rainha um sucessor temporário.



A RTP apurou que terá sido a demissão da nova ministra da Educação a desencadear a decisão de Boris Johnson. Recorde-se que, em 48 horas, demitiram-se mais de 50 membros do Governo britânico.



Contrariamente ao que acontece em Portugal, nem todos os ministros britânicos se podem demitir, a menos que "tenham substituto imediato", por razões de segurança nacional: o ministro da Defesa, do Interior e dos Negócios Estrangeiros.