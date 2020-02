CRISPR. Técnica de edição genética usada no tratamento do cancro

Um grupo de cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, usou a CRISPR – uma ferramenta de edição genética – para retirar três genes de células do sistema imunológico de três pacientes, com o objetivo de que as células de defesa reconhecessem os tumores e as células cancerígenas.A investigação, liderada por Carl June, através do método CRISPR, modificou os genes das células T – responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos – no sistema imunológico e percebeu que, quando alteradas, as células eram capazes de matar as células cancerígenas nos pacientes.O estudo descreve que os três doentes envolvidos na investigação não apresentaram efeitos secundários graves e que as células T alteradas permaneceram no organismo dos indivíduos durante vários meses.“Os dados dos três primeiros doentes do ensaio clínico demonstram duas coisas que, até onde sabemos, nunca foram mostradas antes. Primeiro, que podemos realizar várias edições, com as células a sobreviver durante mais tempo. Em segundo, que até agora essas células mostraram a capacidade sustentada de atacar e matar tumores”, afirmou Carl June.

Depois de as células T terem sido retiradas do sangue, os investigadores usaram o CRISPR-Cas9 para proceder à edição genética. Foram excluídos três genes que podem interferir na capacidade do sistema imunitário em combater o cancro.

Na quarta modificação genética feita, foi usado um lentivírus – vírus com longo período de incubação, normalmente associados a doenças neurológicas – de forma a carregar outro gene que é capaz de fazer com que o sistema imunitário reconheça uma proteína encontrada nas células malignas.Meses após a reintrodução, os cientistas extraíram mais sangue e solaram as células editadas pelo CRIPSR. Quando testadas em laboratório, as células eram capazes de matar tumores.Contudo, os cientistas indicam que esta fase do estudo apenas se destinava a perceber a segurança e viabilidade do procedimento e garantem que não existiram efeitos secundários graves.

A melhor resposta do tratamento ocorreu no doente com sarcoma, cujo tumor primário encolheu.Os cientistas estão a trabalhar com empresas, de forma comercializar o método, mas afirmam ser ainda necessárias várias experiências para garantir que realmente funciona.Relativamente aos receios existentes relativamente às modificações de células, Carl June garante que não existiram efeitos secundários,Existem vários estudos que estão a oferecer células modificadas com CRISPR a pacientes com cancro ou outras doenças. A PACT Pharma, fundada por um dos investigadores deste estudo, está a realizar um estudo que usa o CRISPR para combater mutações genéticas em tumores sólidos, refere o site daO trabalho realizado pelos investigadores da Universidade da Pensilvânia foi elogiado por Jennifer Doudna (ligada ao estudo do CRISPR-Cas9) e Jennifer Hamilton, ambas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que consideram que