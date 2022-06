"Cruel e devastador" ou "vitória histórica"? As reações à reversão do direito ao aborto nos EUA

“Com pesar – por este tribunal, mas mais ainda pelos muitos milhões de mulheres americanas que hoje perderam uma proteção constitucional fundamental – discordamos” da decisão anunciada, apressaram-se a vincar os juízes democratas do Supremo (Stephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan).Para estes juízes,









O presidente Joe Biden reagiu de forma firme, lamentando que "a vida e a saúde das mulheres desta nação estejam agora em risco".

"Decisões das mulheres não devem ser tomadas pela extrema-direita"



Nanci Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, condenou já a “cruel, escandalosa e devastadora decisão” de reverter a Roe vs Wade (decisão de 1973 que atribuiu às mulheres o direito constitucional ao aborto).





Notavelmente emocionada, a responsável alertou que "os republicanos radicais avançam com a sua cruzada para criminalizar a liberdade na saúde". "No Congresso, atentem nisto, os republicanos estão a planear a proibição do aborto a nível nacional. Não podemos permitir que tenham a maioria no Congresso para o fazer, mas este é o seu objetivo", declarou.



"Hoje, o Supremo Tribunal - controlado por republicanos - alcançou. Por causa de Donald Trump, de Mitch McConnell, do Partido Republicano e da sua supermaioria no Supremo Tribunal, as mulheres americanas têm hoje menos liberdade do que tinham as suas mães", lamentou Pelosi em comunicado.A democrata referia-se ao facto de o Supremo Tribunal ter uma maioria republicana devido à decisão de 2020 de Donald Trump, então presidente, de nomear a conservadora Amy Coney Barrett para substituir a democrata Ruth Bader Ginsburg.

Pelosi garantiu que o Partido Democrático vai continuar a lutar para trazer de volta a Roe vs Wade. “As decisões fundamentais de saúde das mulheres devem ser tomadas por elas, com o apoio de médicos e de entes queridos – não devem ser ditadas por políticos de extrema-direita”, declarou.







O ex-presidente Barack Obama escreveu no Twitter que, “hoje, o Supremo Tribunal não só reverteu quase 50 anos de precedente, como relegou a mais intensamente pessoal decisão que alguém pode tomar em prol dos caprichos de políticos e ideólogos – atacando, assim, as liberdades essenciais de milhões de americanos”.

Do lado republicano também já chegaram reações. "Esta é uma vitória histórica para a Constituição e para os mais vulneráveis da nossa sociedade", considerou o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, falando numa decisão "corajosa e correta".



O ex-vice-presidente Mike Pence disse por sua vez que, “hoje, a vida ganhou”. “Ao reverter a Roe vs Wade, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu ao povo americano um novo começo para a vida. Aplaudo a justiça da maioria [republicana], que teve a coragem de avançar com as suas convicções”.



Para o ex-vice de Donald Trump, "tendo sido dada esta segunda oportunidade à vida, agora não devemos descansar nem ceder até que a santidade da vida seja restaurada no seio da lei americana em todos os Estados do país".

Nova Iorque “será sempre porto seguro” para quem procura aborto

Com o país ainda abalado pela decisão histórica, alguns Estados democratas começam já a dar garantias do acesso ao aborto às mulheres que o procurem. Nova Iorque é um deles, com a procuradora-geral Letitia James a garantir que este Estado “será sempre um porto seguro para quem procura um aborto”.



“A decisão cruel do Supremo Tribunal de derrubar a Roe vs Wade é um dos momentos mais sombrios da história desta nação. Mas não tenham dúvidas: enquanto outros Estados retiram o direito fundamental à escolha, Nova Iorque sempre será um porto seguro para quem procura um aborto”, assegurou James no Twitter.

The Supreme Court's vicious decision to overturn Roe v. Wade is one of the darkest moments in the history of this nation.



"Trabalharei incansavelmente para garantir que os mais vulneráveis e que as pessoas de Estados hostis tenham acesso a estes cuidados que salvam vidas. Todos nesta nação merecem o direito de tomar as suas próprias decisões sobre os seus corpos", acrescentou.

Missouri proíbe aborto minutos depois da decisão do Supremo

O procurador-geral do Missouri, Eric Schmitt, anunciou esta tarde que o Estado se tornou “o primeiro do país a acabar efetivamente com o aborto”.



Esta rápida ação de Schmitt era já expectável e representa precisamente o maior receio dos defensores do aborto caso o Supremo Tribunal derrubasse a Roe vs Wade. Treze Estados norte-americanos tinham já preparadas leis anti-aborto que começam agora a entrar em vigor, proibindo quase totalmente o acesso à interrupção voluntária da gravidez.





Ao Missouri seguiu-se o Texas, com o procurador-geral Ken Paxton a anunciar em comunicado o encerramento do seu escritório na sexta-feira "em homenagem aos quase 70 milhões de bebés mortos dentro do útero desde 1973".



“A Roe vs Wade não tem absolutamente nenhuma relação com a Constituição dos EUA”, considerou Paxton. “Hoje, a questão do aborto volta aos Estados. E, no Texas, essa questão já foi respondida: o aborto aqui é ilegal. Estou ansioso por defender as leis pró-vida do Texas e as vidas de todas as crianças daqui para frente”.







No Louisiana, o procurador-geral Jeff Landry já avançou que fará tudo o que está ao seu alcance “para garantir que as leis do Louisiana que foram aprovadas para proteger os bebés ainda por nascer sejam aplicadas, mesmo que tenhamos de voltar ao tribunal”.



Vaticano elogia decisão que “desafia o mundo inteiro”

A Academia para a Vida do Vaticano elogiou esta sexta-feira a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos sobre o aborto, considerando que esta "desafia o mundo inteiro" em questões de vida.



O Vaticano acredita ainda que a defesa da vida humana não pode limitar-se aos direitos individuais, uma vez que a vida é uma questão de "amplo significado social".



“Este é um poderoso convite à reflexão sobre os valores da sociedade ocidental sobre a vida”, considera a Igreja Católica.