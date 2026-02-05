Cuba disposta a “diálogo sem pressões” com os EUA







Sete das 16 centrais termoelétricas de Cuba - que representam aproximadamente 40% da geração energética do país - estão fora de serviço devido a avarias ou manutenção, incluindo duas das três maiores.



Os prolongados apagões diários estão a prejudicar a economia, que contraiu mais de 15% desde 2020, segundo dados oficiais, e têm sido o catalisador dos principais protestos dos últimos anos.



Na quarta-feira, o porta-voz do secretário-geral da ONU disse que António Guterres está "extremamente preocupado" com a situação humanitária em Cuba, "que vai piorar, ou mesmo entrar em colapso" se as necessidades petrolíferas do país não forem atendidas.



(Com agências) Hoje, o sistema elétrico nacional de Cuba sofreu um novo apagão parcial, afetando aproximadamente 3,4 milhões de pessoas em quatro províncias do leste da ilha (Holguín, Granma, Santiago de Cuba e Guantánamo).

As necessidades energéticas de Cuba foram drasticamente afetadas pela deposição do presidente da Venezuela Nicolás Maduro, no princípio deste ano, e pela subsequente apropriação do controlo do setor petrolífero do país latino-americano por parte dos EUA, que parou as exportações do principal fornecedor de energia a Cuba ao longo das últimas décadas.A escalada de tensão entre os dois países vizinhos teve um novo episódio na semana passada, por via de uma ordem executiva promulgada por Donald Trump que, classificando a ilha das Caraíbas como uma "ameaça invulgar e extraordinária" para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos, abriu a porta à imposição de tarifas aduaneiras aos países que vendam petróleo a Cuba.Estrangulada por fortíssimas sanções económicas estimuladas pelos Estados Unidos desde 1962, Cuba enfrenta há três anos fortes carências de combustível, com impacto direto na produção de eletricidade. O recente embargo petrolífero venezuelano amplia uma crise que já era grave.A presidente do México anunciou a intenção de envolver a Marinha do país numa missão de entrega de auxílio urgente a Cuba, enquanto tenta negociar com os Estados Unidos o fornecimento de petróleo "por razões humanitárias" para a ilha."Esta semana, estamos a planear ajuda humanitária a Cuba. A Marinha mexicana fornecerá alimentos e outros mantimentos, enquanto resolvemos diplomaticamente tudo o que está relacionado com os carregamentos de petróleo por razões humanitárias", anunciou Claudia Sheinbaum no domingo.Desde meados de 2024 que a ilha enfrenta uma grave crise energética, com apagões diários que ultrapassam as 20 horas em todas as localidades.Em 31 de janeiro, Cuba registou o maior apagão desde que começou a publicar regularmente estatísticas energéticas em 2022, que deixou 63% do país sem energia em simultâneo.