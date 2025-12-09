Cuba. Ex-ministro da Economia condenado a prisão perpétua por espionagem





O julgamento teve lugar durante o mês de novembro, mas a sentença só foi anunciada esta segunda-feira. O ex-governante foi condenado em dois processos. O primeiro foi por” espionagem, “atos prejudiciais à atividade económica ou à contratação”, assim como suborno, roubo e danificação de documentos e outros objetos na sua custódia, a que foi condenado a prisão perpétua.

, refere o Supremo Tribunal em comunicado, que também acusa o ex-governante de receber “dinheiro de empresas estrangeiras e subornando outros funcionários públicos para legitimar a aquisição de bens”.O segundo foi por “suborno contínuo como meio para falsificar documentos públicos, bem como tráfico de influência e sonegação fiscal, ambos de natureza contínua”, tendo sido condenado a 20 anos de prisão.Em ambos os processos foram aplicadas sanções como o confisco de bens e proibição de exercício de cargos públicos.No entanto, o comunicado do Supremo Tribunal não refere o beneficiário do crime de espionagem, nem explicita quais os atos cometidos pelo ex-governante que constituíram os crimes pelos quais foi condenado.Este é um dos casos judiciais mais marcantes dos últimos anos em Cuba, que começou com a demissão de Alejandro Gil em 2024,após ter sido revelada uma investigação por parte do Ministério Público e da polícia.Gil foi a cara de uma reforma monetária em 2021, que unificou o peso cubano e o peso conversível numa única moeda, mas que contribuiu para a grave crise económica vivida pelo país, assim como o aumento da inflação.