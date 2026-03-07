Cuba informou que morreu quinta pessoa ferida no tiroteio com um barco com bandeira da Flórida

O Ministério do Interior cubano afirmou na noite de quinta-feira num comunicado que Roberto Álvarez Ávila morreu a 04 de março devido aos ferimentos e acrescentou que os restantes feridos detidos "continuam a receber cuidados médicos especializados de acordo com o seu estado de saúde."

As autoridades em Cuba disseram que, a 26 de fevereiro, militares cubanos confrontaram uma lancha rápida que transportava 10 pessoas quando esta embarcação se aproximava da ilha e abriram fogo sobre as tropas.

Os responsáveis cubanos adiantaram que os passageiros eram cubanos armados que viviam nos Estados Unidos da América e tentavam infiltrar-se na ilha e "desencadear o terrorismo".

Cuba afirmou também que os seus militares mataram quatro pessoas e feriram outras seis.

"As declarações feitas pelos próprios detidos, juntamente com uma série de procedimentos de investigação, reforçam as provas contra eles", disse o Ministério do Interior cubano num comunicado, acrescentando que "estão a ser obtidos novos elementos que estabelecem o envolvimento de outros indivíduos com base nos EUA."

No início desta semana, Cuba afirmou ter apresentado acusações de terrorismo contra seis suspeitos que estavam na lancha rápida.

O governo revelou objetos que teriam sido encontrados na lancha, incluindo uma dúzia de armas de alto calibre, mais de 12.800 munições e 11 pistolas.

As autoridades cubanas forneceram poucos detalhes sobre o tiroteio, mas disseram que a lancha estava aproximadamente a 1,6 quilómetros (1 milha) a nordeste de Cayo Falcones, na costa norte do país.

Adiantando também o número de registo da lancha, que a agência de notícias The Associated Press não conseguiu verificar facilmente os detalhes, porque os registos de embarcações não são públicos no estado da Flórida.

O tiroteio ameaçou aumentar as tensões entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e as autoridades cubanas.

A economia da ilha era até recentemente largamente sustentada economicamente pelo petróleo da Venezuela, o que agora está em dúvida após uma operação militar que conduziu à captura do então Presidente venezuelano Nicolás Maduro.