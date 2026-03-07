Cuba informou que morreu quinta pessoa ferida no tiroteio com um barco com bandeira da Flórida
Cuba informou que morreu a quinta pessoa ferida na sequência de um tiroteio no mês passado, envolvendo uma lancha rápida com bandeira da Florida, que alegadamente abriu fogo contra em águas ao largo da costa norte da do país.
O Ministério do Interior cubano afirmou na noite de quinta-feira num comunicado que Roberto Álvarez Ávila morreu a 04 de março devido aos ferimentos e acrescentou que os restantes feridos detidos "continuam a receber cuidados médicos especializados de acordo com o seu estado de saúde."
As autoridades em Cuba disseram que, a 26 de fevereiro, militares cubanos confrontaram uma lancha rápida que transportava 10 pessoas quando esta embarcação se aproximava da ilha e abriram fogo sobre as tropas.
Os responsáveis cubanos adiantaram que os passageiros eram cubanos armados que viviam nos Estados Unidos da América e tentavam infiltrar-se na ilha e "desencadear o terrorismo".
Cuba afirmou também que os seus militares mataram quatro pessoas e feriram outras seis.
"As declarações feitas pelos próprios detidos, juntamente com uma série de procedimentos de investigação, reforçam as provas contra eles", disse o Ministério do Interior cubano num comunicado, acrescentando que "estão a ser obtidos novos elementos que estabelecem o envolvimento de outros indivíduos com base nos EUA."
No início desta semana, Cuba afirmou ter apresentado acusações de terrorismo contra seis suspeitos que estavam na lancha rápida.
O governo revelou objetos que teriam sido encontrados na lancha, incluindo uma dúzia de armas de alto calibre, mais de 12.800 munições e 11 pistolas.
As autoridades cubanas forneceram poucos detalhes sobre o tiroteio, mas disseram que a lancha estava aproximadamente a 1,6 quilómetros (1 milha) a nordeste de Cayo Falcones, na costa norte do país.
Adiantando também o número de registo da lancha, que a agência de notícias The Associated Press não conseguiu verificar facilmente os detalhes, porque os registos de embarcações não são públicos no estado da Flórida.
O tiroteio ameaçou aumentar as tensões entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e as autoridades cubanas.
A economia da ilha era até recentemente largamente sustentada economicamente pelo petróleo da Venezuela, o que agora está em dúvida após uma operação militar que conduziu à captura do então Presidente venezuelano Nicolás Maduro.